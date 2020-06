Kütusehinna rekordmadalale lasknud tanklaketi juht: jaamad olid rahvast ummistatud

„Jaamad olid rahvast ummistatud heas mõttes," kommenteeris ta. Raudsepa sõnul on tanklaketi eesmärk endiselt hoida hinnad konkurentidest madalamal tasemel.

Tanklakett langetas 2. juunil diislikütuse hinda oma kõikides automaat- ja täisteenindusjaamades üle Eesti tasemele 0,879 eurot liitri eest, mootoribensiini 95 uus hind oli 1,069.

„Eestis on keeruline hinnaliider olla, kuna tänapäevane maailm on selline, kus konkurendid jälgivad teiste hindu ja selle järgi hinnastavad. Aga loomulikult soovime olla igati hinnaliidrid," märkis ta.

Terminal Oil ehk ärinimega AS Tartu Terminal asutati 1994. aastal. Ettevõte on välja kasvanud omaaegsest Tartu Naftabaasist, mis valmis Kärknas 1968. aastal. Tegemist on perefirmaga, mida juhivad vennad Raido ja Rauno Raudsepp ning nende ema Malle Raudsepp.

Ettevõtte käive kasvas aastatel 2016-2018 50 miljonilt 132 miljoni euroni. Ülemöödunud aastal oli AS-i Tartu Terminal kasum umbes 900 000 eurot.

Raido Raudsepa sõnul on perekonda kannustanud ambitsioon ja emotsioon. „Käisime vennaga 20 aastat koolis, et korralik haridus saada. Ettevõtte potentsiaal on niivõrd suur, et seda on raske hoomata," sõnas ta.

Eelisena konkurentide ees tõi ta välja otsustuskiiruse. „Me saame vennaga teha otsused viie minutiga. Teistel võib-olla läheb see oluliselt keerulisemalt ja bürokraatlikumalt. See on puhtalt meie võit, et otsused sünnivad väga kiirelt," kirjeldas ettevõtja.

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Raudsepp, et tänavu plaanib ettevõte avada veel kuus teenindusjaama.