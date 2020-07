Kütusemüüja Alexela võitis Eestis magusa hanke

Kütusehange oli jagatud kaheks osaks, millest ühel juhul tuleb selle võitjal katta kütusega varustamisel Tallinn ning teise osa puhul kogu Eesti. AS Alexela tunnistati Tallinnas edukaimaks pakkujaks ja üleriiklikult võetakse esimeses järjestuses kütust samuti Alexelalt.

„Loomulikult pakub sellise tulemusega hange rõõmu, sest Eesti laialdasema tanklaketina saame lisaks näidata enda professionaalsust sedavõrd nõudlikus töös nagu Siseministeeriumi allasutuste puhul see on. Räägime siin ju elutähtsate teenuste osutajate varustamisest," lausus AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.

Kütusehanke lepingute eeldatav kogumaksumus kolme aasta peale on 13,2 miljonit eurot.