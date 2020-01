Kütusemüüja hinnangul võib kütusehind lähikuudel ka korraliku uperpalli teha

Nafta maailmaturu hind püsib viimasel ajal väga tugeval vundamendil, selgitas Vaht. Selle moodustavad OPEC-i ja Venemaa kokkulepe tootmiskärpe osas ja lootus USA ja Hiina vahelise kaubandusleppe sünnile.

Edasised muutused kütuse hindades sõltuvad OPEC-i märtsis tehtavast valikust. "Kas OPEC tahab minna võitlusesse USA kildanaftaga?" küsis Vaht. Sellest tulenevalt võib Eesti tanklates näha hinnataset 1,10 või ka 1,55 eurot bensiini 95 liitri eest, märkis kütusemüüja.

Pärast Iraani ja USA suhete pingestumist on kütuse hinnad teinud Eestis rekordeid. Bensiini 95 ja diislikütuse hind jõudsid 1,449 euroni liitri eest ja 98 maksis nädala keskel 1,49 eurot. Kõige tõenäolisem on siiski, et OPEC soovib hoida üle aasta kestnud stabiilset hinnataset.

