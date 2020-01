Kütusemüüjad ennustavad lähiajal hinnalanguse jätkumist

Koroonaviiruse üleilmne levik on andnud löögi ka naftahinnale, mis on viimase kuu ajaga langenud juba sama palju kui möödunud aasta maikuus, kirjutab Bloomberg. Viimase viie kuu madalaima taseme saavutas naftahind neljapäeval pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas viiruse üleilmseks terviseohuks.

Toornafta hind on jaanuarikuu jooksul, mil viiruse mõjul on suletud välismaailmale järjest rohkem Hiina linnu, langenud 14%. Hiina näol on tegu suurima nafta importijaga maailmas. See on toonud kaasa hirmu, et nõudlus transpordikütuste järele kukub lähiajal hüppeliselt. Ärevaks on muutunud ka Saudi Araabia, suurim OPECi riik, kes nõuab naftakartelli erakorralist kohtumist.

Langenud on nii bensiini kui diislikütuse hind

Sellest, et kütusehindade langus on jõudnud ka tarbija taskusse, kirjutas Delfi Kasulik juba eile, kuid millist mõju võiks maailmas toimuv lähinädalail veel avaldada kütuste hindadele Eesti tanklates – uurisime siinsete kütusemüüjate käest.

„Kui võtta arvesse see, et eile hindu tõsteti – bensiin tasemele 1,419 eurot/l ja diisel 1,399 eurot/l –, siis juba tänaseks on bensiini hind 1,382 eurot/l ja diislikütuse hind 1,362 eurot/l,” märkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht.