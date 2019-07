Kuue kuu euribor kukkus läbi keldripõranda

Eesti inimestel oli mai lõpus pankades ligi 7,8 miljardit eurot, sellest tähtajalistel hoiustel kõigest 1,6 miljardit. 6,1 miljardit eurot seisis arvelduskontodel ja lasi inflatsioonil end pureda intressita. Arvestades Swedbanki ja SEB populaarsust klientide seas ning nende pankade pakutavaid hoiuseintresse, jääb üle tõdeda, et Eesti inimene ei mõtle ega tegutse majanduslikult arukalt. Kui suurt jõupingutust ja vaimuerksust nõuab teises pangas konto avamine ning sinna ülekande tegemine ja tähtajalise hoiuse avamine? Aga inimesed oma raha mujale ei liiguta. Kui kolmeks aastaks on suurepärane, kui tuhandeeurosele tähtajalisele hoiusele makstakse 0,00 eurot raha kinnipanemise eest, kui Eestis saab pangas teenida 75 eurot, millest läheb maha tulumaks, siis on see nukker. Mis siis veel rääkida investeerimisest.