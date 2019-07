Kuueaastane juutuuber ostis oma perele 8 miljonit maksva kodu

Boram on üks paljudest YouTube’i lapsstaaridest, kes jagavad videoid oma mängudest ja seiklustest, kirjutab CNN. Kanalitel Boram Tube Vlog ja Boram Tube ToysReview on vastavalt 17 ja 13 miljonit jälgijat.

Tema vanemad asutasid ettevõtte nimega Boram Family, et tütre tulusat äri hallata. Just see ettevõte omandaski hiljuti 9,5 miljardi Korea vonni ehk 8 miljonit dollarit maksma viiekorruselise maja Seouli eeslinnas.

Borami kõige populaarsematel videodel on olnud üle 300 miljoni vaatamise. Lisaks reklaamitulule teenivad Borami sugused YouTube’i staarid eraldi korralikke summasid, sõlmides sponsorleppeid mängutootjate ja muude ettevõtetega.

Lapsstaaride videod on YouTube’is erakordselt populaarsed, kuigi keskkond ise on seadnud alumiseks vanusepiiranguks 12 eluaastat. Käivad jutud, et videovahendusplatvorm tahab viia kõik laste videod üle keskkonda YouTube Kids, kui viimased laste turvalisust tagavad protseduurid on lõpuni viidud.

Selle aasta veebruaris tõmbas YouTube piiri peale laste videode all kommenteerimise, kui selgus, et vaatajad otsivad materjali hulgast neid lõike, kus lapsed mingil moel alasti on.