KUULA | 16- aastasena kohvikuketiga alustanud Liisi Tarvo: kas äri üldse töötab, kui kõik on hästi?

Juba 11-aastaselt olid Liisil Tarvol oma tulevase toidukoha menüüd valmis, vähemalt restoranimängus. 16-aastasena ühendati jõud isaga ning 2015. aastal avati Eesti esimene vrapikohvik.

Tänaseks on Tarvol Wrap'n'Roll kohvikuid juba kolm. Kolmekäigulised õhtusöögid, tervislik elustiil ning loomingulisus on Liisit köitnud juba varasest elueast. Enda teadmisi täiendab Liisi hetkel Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor turunduse ja ärijuhtimise erialal. Hea huumorimeel, vastutustundlikkus, tänulikkus, elu usaldamine ning hindamatu isa tugi on Liisi viinud sinna, kus ta tänaseks on.

"Toitlustamine ei ole kaneelirullide küpsetamine. Kaneelirullide küpsetamine on selle kõige väiksem osa. Number üks on inimeste juhtimine. Kui tiim on õnnelik, kiirgab see ka väljapoole," teab Tarvo.

Tänases saates räägib Liisi Tarvo, kuidas tekkis Wrap'n'Rolli kiirtoidu kohvik, missugused väljakutsed kaasnevad kohviku loomisega, missuguseid õppetunde on Liisi läbinud restorani rajamisel? Kuidas leida enda tiimi õigeid inimesi ja hoida tiim õnnelikuna?

"Inimese energia ei ole lõputu. Raha ei kao kunagi maailmast ära. Tervis ja aeg kaob

küll," tuletab Liisi Tarvo meelde.