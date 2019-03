KUULA | Cleveroni müügijuht: probleemide kaardistamisele lisaks peab pakkuma ka lahendusi

Sten avab oma nägemust, mida ta juhtimise juures oluliseks peab, samuti räägime mõned isiklikud lood tema juhiks kujunemise teelt ning lisaks viskame sekka ka mõned juhtimise tarkuseterad, mida hea kõrva taha panna.

"Starmanis sain ma esimest korda ka päris nö juhi rolli, inimeste juhi rolli. Eelnevalt olin ma küll protsesse juhtinud ja valdkonna eest vastutanud, kuid spetsialistist inimeste juhiks - sel ajal oli selle ametirolli nimi vist lausa teenindusdirektor - sain ma Peeter Kerni tiimis Starmanis.

Ma mäletan nii hästi seda hetke, kui ma just algava juhina tahtsin muljet avaldada ja kaardistasin ära tohutu probleemide hunniku. Läksin siis Peetri juurde ja ütlesin, et näed selline olukord meil, et siin on nii palju asju jumala valesti; ise sealjuures olin nii rahul, et ma sain sellise suure tööga hakkama. Ta nentis selle peale lihtsalt, et 'no jah - ja edasi?' Rohkem ta ei öelnudki midagi. Mina siis selle peale, et 'no vaata, millise suure töö ma ära tegin!' Tema aga seevastu: 'no jaa, aga lahendus?!' Ja ma nii selgelt mäletan seda emotsiooni, kus mina võidurõõmsalt läksin esitlema oma suurepärast töövõitu, samas juht nentis seepeale, et tore küll, aga mis nüüd edasi?