KUULA | Eric Edmeades: innovatsioon on nagu surfamine

1. Innovatsioon – ootamatu nagu tsunami

Kõike tuleb õigesti ajastada, et saavutada parim tulemus. Kuidas tabada õiget hetke, mil surfilauaga laineharjale tõusta või innovatsiooniga alustada? “Erasektoris luuakse innovatsioon pidevalt, justkui püsivate lainetena. Tehnoloogiad muutuvad ja algatusi nagu Skype tekib kogu aeg,” selgitab Edmeades. Innovatsiooni riigisektoris võiks Edmeadese arvates võrrelda pigem tsunamiga. “Kõik tundub vaikne ja rahulik, kuid täiesti ootamatult võetakse riigi tasandil vastu otsus, mis võib kaasa tuua tormilise muutuse.” Küsimus on muidugi selles, millest see muutus tingitud on ja kas see toimub õigel ajal, arutleb Edmeades.

2. Suurem risk, suurem kartus

Mõnikord arvatakse, et erasektoris on innovatsioon kergem tekkima, kuna inimesed julgevad seal rohkem katsetada. “Kui erasektoris töötaja eksib, on kannatajaks enamasti investorid. Ent tõsi on see, et nad pidid selle riskiga algusest peale arvestama. Võimalik, et mõjutatud saavad hoopis töötajad – aga ka nemad peavad erasektoris selleks valmis olema,” selgitab Edmeades. “Mulle tundub, et avalikus sektoris inimesed muretsevad rohkem ja kardavad eksida, sest mängus on nende reputatsioon ning avalikkuse surve teha asju õigesti on väga tugev. Selline olukord võib tekitada kartuse uute ideede väljapakkumise ees.”

3. Ära tapa kaaslase ideed

Küllap on paljud istunud koosolekuruumis ja tundnud ebamugavust, kui ideerünnakul väljakäidud mõtte järel võtab võimust vaikus. “Viimane asi, mida inimene tunda tahab, on see, et ülemus või meeskonnakaaslane “tapab” idee juba enne, kui seda testitud on,” rõhutab Edmeades. “Selline teguviis pidurdab innovatsiooni.” Edmeades teab, et innovatsiooni tekkimiseks on oluline luua organisatsioonikultuur, kus iga töötaja võib julgelt püsti tõusta ja oma idee välja pakkuda, kartmata, et keegi seda maha teeks.

4. Võti on uudishimus

Innovatsioon saab alguse inimestest, nende mõtetest ja tegudest. Tihti arvatakse, et inimesi ja nende arvamusi pole võimalik muuta. Edmeades on teisel seisukohal. “Inimesi saab muuta, aga enamus üritab kaaslaste arvamust ümber kujundada argumenteerides või lihtsalt toore jõuga.” Ta on veendunud, et parim viis inimeste arvamuse muutmiseks on uudishimu tekitamine ja survestamise asemel tuleks teisi hoopis endaga kaasa meelitada. Edmeadese sõnul tuleb infot probleemi kohta jagada nii, et see tekitaks uudishimu ja looks tahtmise murekoha lahendamises kaasa lüüa. “Inimesel peab tekkima tunne, et idee on tema enda oma. Seega tuleb piltlikult öeldes istutada inimese pähe seeme ning kasta seda toetavate andmete ja informatsiooniga.”