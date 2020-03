KUULA I Panga roll ei ole kaugeltki mitte ainult laenu andmine, vaid pank on inimesele partneriks

Kui hakkad kodu renoveerima või ehitama, tasub oma unistused ja ideed põhjalikult läbi mõelda. Samuti tasub analüüsida seda, milline on sinu rahaline olukord. Kodulaenu võtmisel korteri ostuks lähevad läbirääkimised pangaga kiiresti. Põhjalikumad on läbirääkimised siis, kui hakkad maja ehitama või soovid soetada oma kodu maapiirkonda.

Praegusel ajal on kõige levinum kodulaen kinnisvara tagatisel, kuid laenu võetakse ka kodu renoveerimiseks. Kui remondiks on vaja väiksemat summat, siis on lihtsam ja kiirem võtta tagatiseta väikelaen. Intressid on küll kinnisvara tagatisel laenudest kõrgemad ja tähtajad lühemad, aga 10 000–15 000 euro suurused kulud on mõistlik katta väikelaenu abiga. 15 000 eurost suuremate summade puhul on vaja juba kinnisvaratagatist.

Laenu andmisel on oluline püsiv sissetulek. Kehtib minimaalse sissetuleku nõue – see muutub vastavalt majanduse olukorrale. Praegu on minimaalne netosissetulek 450 eurot kuus, Tallinnas ja Harjumaal aga 550 eurot kuus. Rusikareegel on see, et igakuised finantskohustused võivad sinu kuusissetulekust moodustada maksimaalselt 40 protsenti. Kliendid, kes suudavad raha säästa ja kõrvale panna, on panga silmis vastutustundlikumad ja vähem riskantsemad.

Coop Panga kodulaenuäri on suures muutumises ja kasvuhoos. Kogu Eestis eelmisel aastal antud uutest kodulaenudest andis Coop Pank umbes 3,5 protsenti.

Laenutingimused on kõikides pankades üsna sarnased. Aga Coop Panka eristab kaks olulist nüanssi. Kodulaenu saajalt ei nõuta ilmtingimata arveldamist Coop Pangas ja Coop Panga kodulaenuga saab klient kaasa laenukindlustuse laenujäägi ulatuses ning selle eest juurde maksma ei pea.

Eelmisel aastal läks ligi 70 protsenti Coop Panga laenudest linnades asuvate kodude ostmiseks või renoveerimiseks, aga see ei tähenda seda, et maal elavad inimesed laenu ei saa, ikka saavad. Ei ole tähtsust, kus sa elad või töötad.

Praegune majanduskeskkond on soodne. Harva tuleb ette seda, et kliendid jäävad laenu maksmisega hätta. Viimaste aastate uusmüügid on olnud väga kvaliteetsed.

Laenuvõtjale üle jõu käivat laenu on praegu keerulisem anda kui kümme aastat tagasi. Selle eest on hea seisnud nii riik vastavate regulatsioonidega kui ka pangad ise. Ka panga soov on, et laenusaajal oleks võimalik laenu maksta.. Vanem põlvkond on oma laenusoovides tagasihoidlikum, aga noortel on sageli suuremad unistused.

Praeguse seisuga peab laen olema tagasi makstud laenuvõtja 75. eluaastaks, kuid seegi oleneb inimesest ja on tõenäoliselt muutumises.