KUULA | Ka reisimiseks võetud laen võib näidata finantsteadlikku suhtumist

„Reisimiseks võetud laen ei ole midagi eriskummalist. Pigem näitab selle lai levik klientide teadlikkuse kasvu – kui varem nähti väiksemaid laene finantsaukude lappimise võimalusena, siis nüüd on see muutunud kliendi silmis sihtotstarbeliseks laenuks, millega finantsaukude tekkimist vältida. Selle eest sooritatakse suuremaid oste või kui tekib õige aeg reisimiseks, siis tehakse väikelaenu toel ka seda,” selgitas Holm Banki juhatuse esimees Rauno Klettenberg.

Eesti väikepankadest on Holm Bank kõige noorem, kohe täitub esimene aasta, kuigi finantsteenuseid on nad pakkunud juba 25 aastat. Laiemale tarbijale on ettevõte tuntud Liisi kaubamärgiga, millega on juba aastaid järelmaksuteenust pakutud. Pika tegutsemisaja jooksul on teenust kasutanud üle 300 000 kliendi, mis on Eesti väiksust arvestades muljet avaldav suurus.

Järelmaksu pakkuvast ettevõttest pangaks kasvamine oli asjade loomulik käik. „Otsus saada pangaks langetati panga loomisest oluliselt varem. See otsus tähendas, et tuli läbi viia vajalikud struktuurimuutused ja hakata järgima kindlaid protseduurireegleid. Pangalitsentsi saamisega töö mõnes mõttes alles algas, sest pankadele kehtivad regulatsioonid ja nõuded on oluliselt põhjalikumad, detailsemad ning karmimad kui teistele krediidiandjatele. Juba ainuüksi vormistamise protsess kestis aasta aega,” ütles Klettenberg.

Pangaks kasvamine on alles jätnud ka Liisi kaubamärgi ja järelmaksutooted on endiselt olemas. Lisandunud on mitmeid teisi tooteid, näiteks väikelaen eraisikutele ja hoiused. „Lisaks oleme turule toonud väikeettevõtetele suunatud hoiuse- ja laenutooteid,” selgitas Klettenberg.

Sihtotstarbelist väikelaenu kasutatakse mitmel eesmärgil, näiteks remondi- ja reisilaenuna. Tagasimakse pikkus oleneb mitmest asjaolust, tagasimaksete periood on ajatatud maksimaalselt paari aasta peale. „Väikelaenu puhul vaatame seda, milline on kliendi võimalus laen mingi perioodi jooksul tagasi maksta,” lisas pangajuht.

Millest rääkis Holm Banki juht Rauno Klettenberg taskuhäälingu sarja „Luup” järjekordses saates, saab kuulata Delfi Taskust.



Tähelepanu! See on finantsteenuse reklaam. Tutvu enne otsuse langetamist tingimustega ja konsulteeri vajadusel spetsialistiga.