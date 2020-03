KUULA | Kas eriolukord mõjutab meie igapäevaseid harjumusi?

Igapäevaste pangateenuste kättesaadavus ja tavapärased tarbimisharjumused on ühtmoodi olulised igal ajahetkel.

Suur osa eestlasi teeb pangatoiminguid juba praegu digitaalselt, kuid on ka erijuhtumeid ja kliente, kes vajavad pangakontori külastamist. Keerulisematel aegadel on soovitatav teenuste kasutamisel eelistada pangakontori külastuse asemel digitaalseid kanaleid või helistamise võimalust.

Praeguseid olusid arvestades püüavad pangad leida kliendi teenindamiseks muu lahenduse kui kontori külastamine. Nii ennetame haiguste levitamist, see on kliendile mugavaim ja annab võimaluse väärtuslikku aega kokku hoida.

Eesti teada-tuntud veebipoed on turvalised ja praeguses olukorras on väga mõistlik just e-poest osta. Aga kui külastada poodi, siis kindlasti on hügieen esmatähtis. Poes oste tehes on soovitatav kasutada pangakaarti ja viipemakset, aga kui kasutada sularaha, siis jälgida hügieeninõudeid ning pesta käsi.

Ostude eest on poes võimalik tasuda ilma PIN-koodi sisestamata, kasutades viipemakset. Maksimaalne viipemakse summa ilma PIN-koodita on praegu 25 eurot. Viipemakse limiit on pankadel erinevalt lahendatud. Coop Pangal viipemakse limiit täis ei saa, iga ostu puhul on oma limiit, mida saab ise internetipangas muuta. Viipemakse suurus on riigiti erinev, Eestis on kokku lepitud, et viipemakset saab teha kuni 25-eurose ostu korral, kuid arvestades praegust olukorda, on tehtud ettepanek seda summat ajutiselt tõsta. Kui see jõustub, on uut määra võimalik igal kliendil ise oma internetipangas või mobiiliäpis seadistada.

Sularaha kättesaadavuse pärast muretsema ei pea. Sularaha pangaautomaatidest kindlasti ära ei kao ja teenuseid osutatakse edasi. Raha on turvaliselt kontodel ja kaardiga või pangalingiga e-poes makmine on tervise vaatenurgast üks turvalisemaid valikuid.

Coop Pank oli esimene pank Eestis, kes pakkus võimalust tulla kliendiks kodust lahkumata. Väga suur osa klientidest on juba liitunud pangaga veebilehe teel ja ka kriisi ajal ei ole põhjust pangakontorisse tulla. Veebilehel liitumine võtab aega vaid mõne minuti ja pangakaart saadetakse postiga koju. Ühtlasi saavad kõik Säästukaart Plussi kasutajad sisse logida Coop Panga iseteenindusse, hallata oma kaarti, muuta limiite ja PIN-koodi ning vaadata kasutatud limiiti.

Toimuva kriisi valguses ei ole praegu hoiuste intressimäärade muutumist ette näha. Soovitus ja üldine üleskutse inimestele oleks see, et kui kodus olles on rohkem aega, siis võiks üle vaadata oma hoiuste intressitasemed ning mõelda läbi kus, kuidas ja millistel tingimustel on soov oma sääste kasvatada või turvaliselt hoiule panna. Pankades tehtud tähtajaline hoius on olemuselt kõige riskivabam ja turvalisem viis oma raha kasvama panna.

Mis puudutab paljuräägitud maksepuhkust, siis on tegemist tavapraktikaga, mis on praeguses olukorras rohkem tähelepanu saanud. Coop Pank käitub tavapäraselt edasi ja maksepuhkust on võimalik saada kuni aastaks. Kindlasti ei tasuks oodata viimase hetkeni, panka tuleks teavitada kohe, kui raskused tekivad.

Coop Panga soovitused Eesti rahvale

Hoolitsege hügieeni eest, peske käsi!

Vältige pangakontorite külastamist, sest kõike saab teha digitaalselt ja õnneks on Eesti pangad väga digitaalsed.

Hoolitsege enda ja oma lähedaste tervise eest!

Nautige looduses viibimist ja kaunist Eestimaad!

