KUULA | Kuidas meelitada arglikke vene ettevõtjaid Eestisse investeerima?

Intervjuus Turundusraadiole rääkis SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juht Teet Kuusmik, et Narva Tööstuspark on tänaseks 10 aastase tegutsemise tulemusel suutnud leida 30 klienti, kes on ostnud tööstusparki maad ja plaanivad sinna teha oma investeeringud. Sellise tulemuseni jõudmine pole aga olnud lihtne – kontakteerutud on ligi 3000 potentsiaalse investoriga ja läbirääkimisi peetud umbes kolmesajaga, möönis ta.

Kuusmiku sõnul on investorite leidmisel Narval varuks mitmeid unikaalseid argumente. Näiteks Euroopa Liidu ja Venemaa piir ja Narva-Invangorodi kaksiklinn.

Kui esimene sobib tööstusettevõtetele argumendiks, et nad saavad siin tootes oma toodetele lisada „Made in EU“ märgistuse, siis topeltlinn tähendab, et kui ühes piirkonnas peaks nappima töökäsi, saab neid vajadusel tuua juurde piiritagant.

Kuusmiku sõnul oli umbes kümme aastat tagasi aeg, kui paljud narvakad Ivangorodis tööl käisid, sest seal maksti paremini, nüüd on omakorda Eestis ahvatlevamad palgad. Loode-Venemaa ettevõtetele on aga Narva puhul tegu vaid paaritunnise autosõidu kaugusel asuva piirkonnaga, mistõttu on võimalik hästi planeerida näiteks Peterburis asuva teadus-arendusmeeskonna ja tootmise vahelist koostööd.