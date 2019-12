KUULA | Kuidas on Eestis võimalik pidada erakooli?

Ettevõtluskõrgkool Mainor suutis koostöös ettevõttega Cleveron sel aastal avada robootikatarkvara õppekava. Kristjan Oad räägib, kuidas see projekt sündis ja milliseid põnevaid väljakutseid erialal õppimine tudengitele pakub - kindel on see, et eriala lõpetajad saavad praktikakohad parimate käte all.

Saates tuleb juttu ka sellest, mida on teistel ettevõtetel sellest koostööst õppida ja kas ka riik on mingil moel ühisprojekti vastu huvi üles näidanud. Kas võib eeldada, et tasulise kõrghariduse pakkuja peab oma õppekvaliteediga rohkem tööd tegema?

Kui vaadata, millised töökohad on tootmisettevõtetes täitmata, kas saame siis küsida, kui palju vastab Eestis haridussüsteem täna ühiskonna ja ettevõtjate ootustele?

Kõrgharidusmaastikul on teema, mis kedagi külmaks ei jäta – välistudengid. Kõrgkoolid ja ülikoolid on viimastel aastatel kõvasti nahutada saanud just välistudengite pärast. Ka Mainori koolis õpivad täna sajad välismaalt pärit õppurid. Miks me välistudengeid Eestisse tahame ja miks riiklikud koolid nii suures mahus välistudengitele tasuta õppimisvõimalusi pakuvad, sellele küsimusele vastab Kristjan Oad.

Paljud eestimaalased kahtlevad, kui motiveeritud on välistudengid täna ühiskonda laiemalt sulanduma, sealhulgas eesti keelt õppima. Oadi sõnul viisid nad just hiljaaegu läbi uuringu oma välistudengite seas, et teada saada, mis ootustega nad siia tulevad. Oad kinnitab, et uuringutulemustele toetudes saab tuua välja, et suur hulk praeguseid välistudengeid näeb oma tegevus- ja tööpaigana Eestit ka pärast kooli lõpetamist. Kuidas meie kohalikud ettevõtted neid vastu võtavad?

Kuula värskest episoodist: