KUULA | Nahadisainer: elu tuleb mõnuga võtta

Stella töös üks olulisemaid lähtepunkte. Nähes laiemat pilti ja investeerides käsitööna valminud nahkkottidesse ei säästa sellega ainult raha, vaid ka keskkonda enda ümber.

10 aastat tagasi oma soovide visualiseerimine, stuudiost unistamine, töökus ning teadlik aja maha võtmine on Stella viinud suurte saavutusteni. Aastaks 2020 on Stella oma tiimiga täielikul ringdisainil. See tähendab, et nende tooted on 95% taaskasutatavad, et jäätmeid oleks veelgi vähem. Täpsemalt infot Global Fashion Agenda kodulehel. Tundes aukartust ja vastutust kasutatava materjali ees on iga Stella tiimi poolt tehtud samm sõna otseses mõttes 9 korda mõõdetud ja 1 kord lõigatud! Nii nagu Stella ütleb: “Tuleb mõelda, mis on parim toode konkreetsest nahast”.

