KUULA | Podcast „Lihtsalt rahast”: kuidas tänases olukorras nutikalt autot osta?

Kas praegu, kui riigis on kehtestatud eriolukord ja majanduses valitseb ebakindlus, on õige aeg uue laenu või liisingu võtmiseks? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb lähtuda vajadusest ja vastutustundliku laenamise põhimõttest. Coop Panga liisingu äriliini juht Martin Ilves annab soovitusi, mis aitavad langetada uue auto ostuotsuse nutikalt.

1. Hinda uue sõiduki vajadust realistlikult

Majanduslanguse tingimustes tuleks olla säästlik ja vältida suuri väljaminekuid seni, kuni sissetulekute osas valitseb ebakindlus. See aga ei tähenda, et kogu elu peaks seisma jääma. Eriolukord võib anda uue auto soetamiseks hoopis lisapõhjuse: oma autoga kauplusesse, apteeki või tööle sõitmine on praegu kindlasti turvalisem ja vähemate kontaktidega, kui ühistranspordi või sõidujagamisteenuse kasutamine. Kui oled veendunud, et uus sõiduk on vajalik ja saad seda endale ka rahaliselt lubada, siis pole põhjust autoostu edasi lükata, sest eriolukorras võib õnnestuda saada tavapärasest soodsam pakkumine.

2. Vali praktiline auto

Kui ostuotsus tehtud, siis hinda realistlikult oma vajadusi auto osas. Kas liigud pigem linnas või maal? Kui pikki vahemaid läbid? Millised sõiduomadused, auto mahutavus ja kütusekulu sulle kõige paremini sobiksid? Kas eelistada uut või kasutatud sõidukit? Kuna pole teada, kui kaua eriolukord ja majanduskriis kestavad, siis vali praktiline sõiduk ja eelista emotsioonidele mõistuse häält.

3. Otsi parim võimalik pakkumine

Märtsi statistika näitas, et uute autode müügis on toimunud tugev langus – võrreldes eelmise aasta märtsikuuga osteti tänavu Eestis 24,5 protsenti vähem uusi sõidukeid. Aprillis võib prognoosida, et langus on veelgi suurem ja liisingusse võetakse ligikaudu poole vähem autosid kui enne eriolukorda. Kui nõudlus langeb, muutuvad hinnad üldjuhul klientide jaoks soodsamaks. Mitmed autode maaletoojad müüvad praegu soodushinnaga uute autode laojääki ja hea pakkumise korral võib soetada uue sõiduki kasutatud auto hinnaga. Kuna ebakindlal ajal on turvatunne väga oluline, siis muutub oluliseks ka see, et uutel sõidukitel kehtib garantii. Juhul, kui auto on juba üle 5 aasta vana, on oluline kasutusajaloo teadmine, et vältida ebameeldivaid ootusi. Ajas muutub sõiduk pigem tarbeesemeks, mistõttu erakordsete kulude ja remontidega ei ole mõistlik tegeleda.

4. Oma maksevõimet hinda konservatiivselt

Sõiduki hind võiks olla kuni 18 kuu sissetuleku summa. Lisaks tuleb arvestada, et kõikide kohustuste määr kokku ei tohiks ületada 40 protsenti igakuisest sissetulekust. Kuigi eriolukorra pikkus ja majanduslik mõju pole veel teada, tuleb uusi kohustusi võttes lähtuda vastutustundliku laenamise põhimõttest, et tuleksid kohustuste tasumisel toime ka juhul, kui sissetulek ajutiselt langeb.

5. Kalkuleeri liisingu kogukulu

Auto liisimisega seotud kulusid arvestades tuleb arvestuslikult läbi mõelda kogukulu, mis hõlmab nii liisingu põhiosa makseid, lepingutasu, intressi, liikluskindlustust ja kaskot, hooldusi ning kütusekulu. Arvutamisel on abiks krediidi kulukuse määr ja liisingu maksegraafik, mille summad võivad muutuda, kui liising on seotud Euriboriga. Viimastel aastatel negatiivsena püsinud Euribor on küll kerkima hakanud, kuid eksperthinnangute alusel pole lähiajal karta Euribori tõusu sellisele tasemele, mis hakkaks olulisel määral mõjutama laenusid ja liisingmakseid.

6. Hinda järelturu võimalusi

Autot valides pea silmas järelturu tingimusi ja eelista sõidukit, mida saaksid vajadusel edasi müüa. Coop Liisingu 2019. a statistika näitab, et kõige enam ostetakse rahvaautodeks nimetatud vastupidavaid Toyota, Škoda, Kia, Opeli ja Volkswageni mudeleid. Tuntud automarkidel on ka järelturul kõrgem nõudlus.

7. Osta auto kontaktivabalt

Uue auto saad välja valida mugavalt kodust lahkumata sõidukimüüja e-poes või kasutatud autode portaalis. Proovisõidule minnes tuleb pöörata hügieenile tavapärasest suuremat tähelepanu, kuid kogu ostu- ja liisinguprotsessi on võimalik teha kontaktivabalt kodus diivanil olles.

Coop Liisingu taotluse saab esitada internetis. Otsusest teavitatakse e-kirja või telefoni teel. Liisinguleping sõlmitakse digitaalselt läbi Dokobiti portaali, kus allkirjastamiseks saab kasutada Mobiil ID, Smart ID või ID-kaardi võimalusi. Kuni 25 000-eurose auto saab soetada 0-protsendilise sissemaksega ja kuni 15 000-eurose autoostu puhul puudub vajadus näost näkku isikutuvastuseks. Coop Kindlustusmaaklerist saab kohe juurde lisada ka kindlustuse.

Inimkontakt on vajalik sõiduki üleandmisel, kuid innovatiivsemad automüüjad pakuvad ka kontaktivaba alternatiivi, jättes autovõtmed näiteks Cleveroni iseteeninduskappi.

