KUULA SAADET I Podcast „Lihtsalt rahast”: kas kiire pangalaen või kiirlaen?

Märtsis kehtestatud eriolukord pakub suuri väljakutseid ja on mõjutanud paljusid ettevõtteid, sealhulgas finantsasutusi. Väikelaenude turuosa eest võistleb täna Eestis viie universaalpanga kõrval üle 40 tarbijakrediidi ettevõtja. Väikelaenudele spetsialiseerunud krediidiandjad on finantseerimisel paindlikumad, võttes universaalpankadega võrreldes suuremaid riske. Kuid kas kõrgem risk ohustab ka kliente? Ja millele tänases majandusolukorras tasub enne laenu võtmist tähelepanu pöörata?

Coop Pank on jätkuvalt kasvule orienteeritud. Panka on oodatud kõik kliendid, kuid eriolukorra tõttu palutakse kliente võimalusel eelistada digitaalseid kanaleid. Nii kliendiks tulemise kui ka uue laenu taotluse esitamine on võimalik ära teha ilma kontorisse tulemata. Samuti saavad olemasolevad kliendid esitada avalduse laenupuhkuse saamiseks otse panga kodulehelt.

Hetkel on oluline kliendiga suhelda enne probleemide tekkimist. Tähtis on olla näoga kliendi poole ja aidata teda ka rasketel aegadel. Väikesel pangal on lihtsam teenindusprotsesse kiirelt ümber kujundada ja kohaneda muutunud olukorraga. Maksepuhkuste taotluste arv on viimase kuuga kasvanud. Kui klient tunneb, et tulevikus võib tekkida laenumaksete tasumisel makseraskusi, siis on tark võlgnevuse vältimiseks aegsasti reageerida. Maksepuhkust saab pangast väikelaenule kuni kuueks kuuks.

Väikelaen hõlmab kuni 15 000 euro suuruseid summasid. Selle taotlemine on lihtne, laenu otsustusprotsess automaatne ja raha jõuab reeglina kontole juba samal tööpäeval. Eesti inimesed on vastutustundlikud ning Coop Panga poolt läbi viidud uuringu kohaselt võetakse väikelaenu ratsionaalsetel põhjustel, näiteks kodu remondiks, kodutehnika soetamiseks või terviseteenuste eest tasumiseks.

Coop Panga uuring näitab, et 42 protsenti Eesti inimestest on kasutanud väikelaenu teenust. Laenu võtavad võrdselt nii naised kui ka mehed, enamasti keskealised ja pigem linnainimesed.

Turul on käesoleva aasta aprilli seisuga registreeritud 49 tarbijakrediidi ettevõtet. Üldjuhul on vaid laenudele spetsialiseerunud ettevõtete poolt pakutav laen kulukam, kui panga väikelaen. Mõned aastad tagasi oli kiirlaenu pakkujate eeliseks kiirus ja finantstehnoloogia. Tänaseks on olukord muutumas. Ka panga poolt väljastatavatest väikelaenudest 90 protsenti rahastatakse sama tööpäeva jooksul.

