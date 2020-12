KUULA SAADET | Lihtsalt Rahast: kuidas on asjade eest kõige mõistlikum maksta?

Uues Coop Panga podcast’is „Lihtsalt rahast“ räägitakse erinevatest võimalustest, millega ja kuidas on võimalik asjade eest maksta. Viimasel ajal paistab nii mugavuse kui ka kulukuse seisukohalt silma üks hea võimalus – Coop Panga krediitkaart.

„Inimesi on erinevaid: osa eelistab koguda ja siis maksta, teised tahavad osta ja siis maksta. Hukka ei mõista me kedagi, olen ka ise erinevates olukordades väga erinevalt käitunud,“ ütleb Coop Panga igapäevapanganduse juht Teet Kerem ning toob näite ootamatult saabunud autohoolduse arvest. Tänu Coop Panga krediitkaardile sai arve mugavalt tasutud ja selle eesti ei tulnud isegi intresse maksta.

„Krediitkaart on asi, mis on sul kogu aeg olemas ja pakub sulle kindlustunnet. Enam ammu ei mõelda sellest kui klassikalisest laenutootest,“ räägib Kerem ning lisab: „See on justkui rahaline puhver ja tööriist oma rahavoogude juhtimiseks.“

Isegi neil, kel jääb tavaliselt raha natuke üle, võib seda teinekord ka puudu jääda. „Selleks, et selliseid olukordi omavahel tasandada, on krediitkaart hea lahendus,“ ütleb Kerem. „Ma oleksin võinud selle ootamatu autohooldusarve tasumiseks ka oma isalt või mõnelt lähisugulaselt laenu küsida, kuid kui mugav meil seda ikkagi teha on? Mina pean siinkohal krediitkaarti mugavamaks.“

Kerem lisab, et kui varem räägiti krediitkaardist kui rahavoogude juhtijast üksnes ettevõtete vaatevinklist, siis nüüd on üha enam hakatud seda mõistet kasutama ka eraisikute puhul. „Meil kõigil on aeg-ajalt lisaraha vaja, kuna on tekkinud mõni ootamatu kulutus.“

Saates võrreldakse Teet Keremi ja teise saatekülalise, Coop Eesti kommunikatsioonijuhi Martin Miido eluliste näidete kaudu erinevate laenutoodete plusse ja miinuseid ning neid võrreldakse krediitkaardiga. Mõlemad saatekülalised näevad krediitkaarti vahendina, mis pakub paindlikkust ja kindlust nii tavaelus kui kindlasti ka reisil olles. Samas rõhutatakse, et krediitkaarti tuleb kasutada vastutustundlikult.

Samuti võrreldakse Coop Panga krediitkaarti teiste turul olevate kaartidega. „See on kindlasti kõige paindlikum ja soodsam krediitkaart,“ arvab Miido.

„Coop Panga krediitkaarti võib pidada innovatsiooniks krediitkaardimaailmas, sest selle kasutaja ei pea taotlemise hetkel teadma, millist tagasimaksevõimalust ta täpselt eelistab. Ta saab oma valikud vastavalt vajadusele alati ümber mõelda ja need ise mugavalt internetipangas ära muuta,“ täiendab Kerem.

Milline võiks olla krediitkaardi limiit ja mitmel eri viisil on võimalik krediitkaarti kasutada, kuula juba podcast’ist: