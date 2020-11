KUULA SAADET | Lihtsalt Rahast: möödas on ajad, mil autosid valiti naabrile näitamiseks

Veel 15 aastat tagasi elas eestlane pigem oma naabrile kui iseendale: maja pidi olema võimalikult suur ja auto võimalikult kallis. Praegu tundub, et Eesti naine ja mees on muutunud palju ratsionaalseks ning autovalikul lähtutakse pigem nii praktilisest vajadusest kui ka sõidumugavusest, tõdeb Coop Panga liisingu juht Martin Ilves.

Coop Pangast välja antavad liisingud jäävad Ilvese sõnul enamasti kuni 25 000 euro kanti ja kuumaksed 200–300 euro vahele, mis näitab, et tegemist on mõistliku kuukuluga ja eestlased elavad oma võimete piires.

“Kui 15 aastat tagasi ei soovinud eestlane sõita näiteks Aasiast pärit autoga ning valis ikka kallima Saksa auto, siis täna on inimesed oluliselt ratsionaalsemad. Eelkõige vaatab eestlane auto kuumakset, ülalpidamiskulusid ja teeb otsused selle järgi. Loomulikult on toimunud ka suured tehnoloogilised hüpped ja autode kvaliteet on ühtlustunud,” räägib Ilves.

Coop Panga liisingustatistikat vaadates näeme, et enamik kasutatud autosid, mida ostetakse on Euroopast, täpsemalt Saksamaa päritolu. Samas uutest autodest valitakse pigem Aasiast tulnud marke, eriti Jaapani omasid. Ilves lisab, et inimesed on hakanud kasutatud autode ostmisele eelistama vähekasutatud autosid, millel on veel mõni aasta garantiid.

Eesti suurima kasutatud autode müüa Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu kinnitab, et ka nemad müüvad põhiliselt Saksamaal toodetud autosid. Enamasti on need teise ringi autod, millel on veel alles tehasegarantii. Ärmpalu lisab, et eestlaste vaieldamatu lemmik on endiselt paar aastat vana ja paljude lisadega Volkswagen Passat, mille kuumakse on 200 euro kanti.

Üldiselt on eestlastele saanud reegliks osta kasutatud autosid, millel on läbisõit alla 100 000 kilomeetri. Veel ütleb automüüja, et eestlasele meeldib sõita väga hea varustusega autoga. Sellepärast eelistataksegi uuele autole pigem teise ringi autot. Eestlane sõidab ühe autoga keskmiselt 2–3 aastat ja 50–60 000 kilomeetrit.

Argument, mida autoostu finantseerimise puhul kõrgelt hinnatakse on kindlasti kiirus. „Kui inimene esitab hommikul liisingutaotluse, siis üldiselt soovib ta juba õhtul, hiljemalt järgmisel päeval oma uue autoga salongist välja sõita,“ räägib Ilves, kes juhib ka Coop Panga autokaubamaja, kust saab kodust lahkumata valida nii sobiva auto kui ka finantseerimislahenduse ja kindlustuse. Soovi korral tuuakse auto isegi koduukse ette ära.

Uutest- ja kasutatud autodest, liisingust ja autoturust üldiselt olid saates vestlemas Coop Panga liisingu juht ja uudse Coop Panga autokaubamaja eestvedaja Martin Ilves ning Eesti suurima kasutatud autode müüja Nordauto tegevjuht Priit Ärmpalu. Saadet juhtis Hando Sinisalu.

