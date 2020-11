KUULA SAADET | Lihtsalt Rahast: turul „käte väänamist“ ei toimu

Eelmisel aastal börsile läinud Coop Pank lubas oma investoritele jätkata kiiret kasvu. Kui kevadel tundus, et kriisi tõttu ei õnnestu kasvutempot hoida, siis tegelikult läks palju paremini. Laenupuhkust taotlenud kliendid tasuvad taas laenumakseid ning uute kodu- ja tarbimislaenude nõudlus ei ole kriisi käigus ära kadunud.

Panga kasv peatus eriolukorra ajal kuueks nädalaks, ent juba mai alguses hakkas uute klientide arv ning laenude ja hoiuste maht uuesti kasvama. Seega oli kevadine hirm paljuski suurem kui reaalsus. Coop Panga 80 000-st kliendist palus kriisi tippajal maksepuhkust 2000 klienti, kokku umbes 50 miljoni euro ulatuses. Praeguseks on enamik maksepuhkust taotlenud klientidest taas alustanud laenumaksete tasumist.

Selge on see, et kõik maksepuhkajad maksvate klientide hulka tagasi ei tule, see on paratamatu. Samas on inimeste hoiusekontodel rohkem raha kui kunagi varem. See raha ootab rahulikumat aega ja paremaid investeeringuid. Kodulaenu, autoliisingu ja tarbimislaenude nõudlus ei ole kriisi käigus ära kadunud.

Praegune olukord on ilmekalt näidanud, kuidas pangad võtsid kasutusele eelmises kriisis õpitu: turul on väga vähe „käte väänamist“, klientidele tullakse vastu, püütakse koos lahendusi leida. Liigne ja jõhker „kraanide kinnikeeramine“ on valus kliendile, sealt edasi pangale ja ka kogu majandusele. Seda püütakse vältida ja on näha, et see strateegia töötab – kuus kuud maksepuhkusel olnud kliendid alustavad taas oma laenude teenindamist ning see on kasulik kõigile osapooltele.

Pikemalt on stuudios rahast, tulevikust ning panganduse ja kaubanduse sünergiast rääkimas Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ja Coop Panga nõukogu esimees, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask. Saadet juhib Hando Sinisalu.

