KUULA SAADET | Tööandjana on Tallink rohkem kui laevandusettevõte

Tallink on kasvanud tänaseks rohkem kui 7000 töötajaga ettevõtteks. Vähesed teavad, et ettevõte tegutseb koguni kuues riigis, peale Eesti veel: Soomes, Rootsis, Lätis, Venemaal ja Saksamaal. Lisaks alustasid nad ühe projektiga Hiinas, nii et tegelikult saab rääkida isegi seitsmest riigist.

Ihaldusväärseima tööandja nimetus transpordi- ja logistikasektoris on just Tallinki käes – seda kinnitas ka viimane CV-Online iga-aastane TOP Employer uuring.

Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees ütles, et lisaks laevadele on nad tegevad kaldateeninduses. Tallink haldab mitut hotelli ja Tallinnas on neil kaks restorani. Kohe-kohe avavad nad kaubanduskeskustes mitmeid Burger-King kiirtoidukohti.

„Saame öelda, et Tallink on hea tööandja. Meie juures on töötajal võimalik areneda, tal on võimalik ennast meie juures väga paljudes teemades ja valdkondades arendada,” rääkis Ausmees.

Kuna Tallinkis on paljud töökohad sõltuvuses hooajaga, mil on reisijate tipphooaeg, siis vajatakse kevad-suvisele hooajal juurde töötajaid väga paljudes valdkondades.

„Kui rääkida nõuetest, mille täitmiste me inimestelt ootame, siis need ametikohad, mis puudutavad merendustöid, neile on eraldi nõuded ohutuse ja turvalisuse kohta. Samas need ei ole midagi eriskummalist, inimene peab olema valmis selleks. Eelkõige ootame seda, et merel töötavatel inimestel on võimekus ise hakkama saada. Lisaks peab inimene olema valmis kliente teenindama ja kõik muu on õpitav,” rääkis Ausmees. „Ettevõttel on oma koolituskeskus, kus kõiki neid kompetentsioskuseid suudame ka edasi anda.”

Kuna töötajatel tuleb merel tekkivad probleemid lahendada ise koos meeskonnaga, siis üks Tallinki väärtustest ongi koostöö oskus. Teiseks oskuseks peab Ausmees tähtsaks professionaalsus, vahet ei ole kus inimene töötab: merel, kaldal või kiirrestoranis – see kui professionaalne töötaja on, sellest sõltub juba paljuski kogu ettevõtte maine.

Tööelu podcasti saates räägib Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees millised ootused on börsiettevõttel oma töötajatele, milliseid ametikohti on neil vaja täita ja miks tasuks Tallinkisse tööle kandideerida.

Kõik kommentaarid, küsimused ja ettepanekud saates räägitu osas palume saata aadressile tooelu@delfi.ee

Kuula “Tööelu” saate järjekordset lindistust siit: