KUULA SAADET | Tööandjate Keskliidu pooltund: iga eestlane peab hakkama tegema targemat tööd

2020. aastal vaatab Eesti otsa olukorrale, kus meie riigi demograafilisest seisundist tulenevalt peavad kolm inimest endile lisaks üleval veel ühte inimest. Tööandjate manifestis on tehtud aga faktipõhised arvutused, et 2040. aastaks on see suhe kaks ühele ja 2060. aastaks poolteist ühele.

Selleks, et me saaksime ka aastakümnete pärast elada nii hästi kui praegu, loodetavasti veelgi paremini, siis peame hakkama tegema palju targemat tööd. Tööd, mille väärtus on mitmeid kordi suurem kui täna.

„See tähendab, et iga töötaja loodav keskmine lisandväärtus peab tänasega võrreldes oluliselt tõusma. See saab tõusta ainult tänu riigis antavale haridusele, läbi koolide ja õpetajate kvaliteedi, läbi selle tarkuse, mida meie koolides inimestele erinevates tasemetes antakse. Peame seetõttu haridussüsteemi palju investeerima, investeerima nii noorte haridusse, kutseharidusse, kõrgemasse haridusse, aga ka elukestvasse õppesse,” selgitab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige Hando Sutter.

Olgugi et PISA testi tulemuste järgi on Eesti haridus maailma tipus, ületades mõnes valdkonnas lausa musternäidet Soomet, siis mure ei olegi niivõrd õpilaste „kvaliteedis“. Mure on hoopis selles, et kolmandik Eesti õpetajatest on vanuses 50–60 aastat, üle kuuekümneseid on 15 protsenti kogu õpetajatest ja vaid 10 protsenti on neid, kellel vanust alla 30 aasta.

„Meil oleks justkui üks terve põlvkond õpetajaid vahelt kadunud. See on aga väga ohtlik, sest 10–15 aasta lõikes on kuni pool Eesti õpetajatest pensionile minemas. Ei ole ka näha, et riigi poolt oleks astutud olulisi samme, et olukorda leevendada ja noori kooli õpetajateks meelitada,” räägib Sutter.

Ettepanek riigile oleks konsolideerida koolivõrku nii, et saaksime suuremate keskuste koolides pakkuda kõrgemat kvaliteeti hariduses ja suuremat palka õpetajatele. See tähendab ka, et probleemiga tuleb tegeleda kahest otsast: tuleb pakkuda võimalust saada Eesti erinevates osades kvaliteetset tööd, siis on seal inimesi, siis on seal ka võimalik head kooli üleval pidada. Aga ilma inimesteta ei ole ka mõtet keskpärast kooli üleval pidada.

Lisaks sellele võiks ja peaks palju suuremalt kasutama ära Eesti IT-võimekust ning koroonaolukorras saadud imelist kogemust kaugtöö ja kaugõppe teemal: ka haridust peaks andma veelgi targemalt, et sellest sünniks parem töötajaskond, kes on valmis ka seda mainitud targemat tööd tegema.

