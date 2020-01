KUULA SAADET | Tööelu #13: Top Employer uuring näitab, kes on parim tööandja Eestis

Mis te arvate, kes on Eesti kõige ihaldatum tööandja? Ettevõte, kus kõige enam soovivad seal juba töötavad töötajad olla ja need, kes veel ei tööta sinna tööle saada? CV Online viis eelmisel aastal läbi järjekorras kolmanda Eesti “Top Employer” uuringu, mis eelnevatele küsimustele vastuse annavad. Uues “Tööelu” podcast’is lähebki selle uuringu uurimiseks!

Kokku andis Top Employer uuringu läbiviimiseks oma panuse 2358 vastajat üle Eesti. Parimaks tööandjaks arvati ka “Tööelu” podcast’is külas käinud Elisa Eesti. Seekordses saates on aga külas inimesed finantsvaldkonna parimast tööandjast Swedbankist ja kaubandussektori parimast tööandjast Coopist.

Uuring aga andis teada seda, et kui hea tööandja esimeseks kriteeriumiks on ikka see, kui palju palka saab ja mis hüved on laual, siis aina enam peavad töövõtjad oluliseks seda kui palju hoolib ettevõtte rohelisest maailmavaatest, kui paindlik ollakse tööaja ja töökoha suhtes, kui palju saab töövõtja tegeleda oma hobide, vabatahtlikutöö ja muude tööväliste asjadega.

“Tööelu” 13. saates olidki kõigest sellest oma ettevõtte näitel rääkimas COOPi personalidirektor Kerstin Jaani ja Swedbank’i karjäärikeskuse juht Liisa-Maria Lees. Kaassaatejuhi rolli kandis nagu ikka CV Online turundusjuht Maris Viires ja “Tööelu” saatejuht oli ajakirjanik Martin Hanson.

Kõik kommentaarid, küsimused ja ettepanekud saates räägitu osas palume saata aadressile tooelu@delfi.ee

Kuula “Tööelu” saate järjekordset lindistust siit: