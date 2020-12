KUULA SAADET | Tööelu #14: personaalassistendi teenus pole vaid kuulsate ja rikaste lõbu

Hollywoodi filme või kuulsuste elusid telepildis vaadates oleme tihti kuulnud sellest, kuidas neil on palgal personaalsed assistendid, kes majandavad kogu nende elu: kalendrit, reise, kohtumisi, pereelu, paberimajandust ja mida kõike veel. Praeguses kiires maailmas, kus kõike tundub olevat liiga palju, ei tundu personaalse assistendi teenuse kasutamine enam kellelegi ebamõistlik.

„Assistendi teenusega ostavad inimesed omale aega, seda kõige väärtuslikumat valuutat. Aega, mida jääb tihti puudu just pere, sõprade, hobide ning tihti ka unetundide arvelt. Personaalne assistent võib olla selline, kes on iga päev kellegi heaks töös, või pöördub klient korra nädalas mõne mure lahendamiseks tema poole. Sekretäri ja personaalassistendi vahe ongi selles, et mina teen kõike, sealhulgas korraldan ka oma klientide eraelulisi asju – seaduse ja sündsuse piires loomulikult,” räägib personaalne assistent Erika Sõstra.

Kui on vaja, siis korraldab Erika ära vajalikud reisid (Erika on ka professionaalne reisikorraldaja), otsib lastele kooli- või lasteaiakoha, toob arsti juurest ära lemmiklooma või leiab ajaks, kui pere on puhkusel, näiteks koerahoidja, maksab ära vajalikud arved, valmistab raamatupidajale ette kõik dokumendid, saadab vajadusel klienti välisriigis ja hoolitseb muude jooksvate korralduslike teemade eest. Või broneerib oma kliendile juuksuriaja, võtab vastu väliskülalised. Samuti korraldab Erika ära kogu pere või ettevõtte jõulupeo, juubeli või pulmad – olles kasvõi ainult kohapealseks koordinaatoriks sündmuse päeval, mis annab kliendile vabaduse omaenda pidu täielikult nautida.

„Olen oma klientidele usaldusisik ja nende esindaja, olen seal, kus mind vajatakse, ja sellel ajal, kui mind vajatakse. Võib öelda, et personaalassistendi töö on elustiil, mitte pelgalt amet. Alati peab olema valmis tegutsema, öösel ja päeval. Kuna see töö nõuab väga palju – kuigi annab veel enam tagasi –, siis peab klapp minu ja klendi vahel olema hea, peame üksteist usaldama,” ütleb Sõstra.

Maailmas on palju inimesi, kellel on palju raha, et endale assistenti lubada – nii-öelda ainult ühele inimesele töötavat assistenti. Erikal aga on hetkel nii pool tosinat klienti, kellest osa nõuab igapäevast tähelepanu, aga mõni teine vajab tuge vaid kord-paar nädalas. Kõik kliendid on Erikani jõudnud vaid soovituste, teiste rahulolevate klientide kaudu.

„Põhiline personaalassistendi palkamise väärtus on selles, et alati on olemas inimene, kelle poole pöörduda, ükskõik millise mure või sooviga. Hea on, kui saad paluda sõbral endale teene teha, kuid selliste kõnede arv on piiratud. Assistendile saab aga alati ja igal ajal helistada ning asjad saavad tehtud ilma sellepärast piinlikkust või muret tundmata,” räägib Sõstra.

Stuudios rääkisid personaalseks assistendiks olemisest ning assistendi argipäevast eksklusiivreiside korraldaja ja personaalne assistent Erika Sõstra ning saatejuht, ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula järjekordset personalisaate „Tööelu” salvestust Delfi Taskust: