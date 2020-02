KUULA SAADET | Tööelu #14: Töötukassa, kui tänapäevane tööandja

Tööelu uusimas saates on külas ühe suureavalik õigusliku organisatsiooni, Eesti Töötukassa, personalijuht Kristiina Palm ja jutuks on tööpakkumiste vahendaja ise kui eeskujulik tööandja ligi 900le inimesele. Ning üsna kiiresti selgub, et tegemist on arengut soosiva ja sooja tööandjaga.

Enamus inimesi tunneb töötukassat läbi selle, et tööelus pausi tehes ennast meie juures nö arvele võtta. Vähem teatakse töötukassa võimalustest neil hetkedel kui töövahetus polegi plaanis, küll aga kuluks ära hea karjäärinõu, teadmine ümberõppe võimalustest või muu tööeluga seonduv. Seda kõike on töötukassa inimesed valmis pakkuma, tasub järgi uurida!

„Meid teatakse peamiselt tõesti tööpakkumiste vahendaja või hüvitiste maksjana, kuid me oleme midagi palju enamat. Oleme organisatsioon, kus töötavad nooruslikud, hakkamist täis, empaatilised, kogemustega ja mis peamine järjekindlad inimesed. Neid omadusi on vaja, et oma tööd hästi teha, sest iga inimese lugu, kes meie uksest sisse astub on omamoodi eriline, neile pakutavad lahendused väga erinevad,” mainib Palm.

Töötukassa personalijuhi sõnul on nende töötajate hulgas ka palju neid, kes on tulnud tööd otsima ja leidnud, et töötukassa ise on põnev koht, kus töötada. Lisaks konkurentsivõimelisele palgale, tänapäevasele töökeskkonnale ja arenguvõimalustele „kassa” sees, on veel palju asju, mis muudavad töötukassa atraktiivseks. Mis need on, selgitab Palm juba saates.

Podcast’i „Tööelu” 14. saates oli külaliseks ja vestluspartneriks töötukassa personalijuht Kristiina Palm. Saatejuht oli, nagu ikka, ajakirjanik Martin Hanson.

Kuula “Tööelu” saate järjekordset lindistust siit: