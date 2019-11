KUULA SAADET | Tööelu #6: Elisas juurutatud paindlik tööaeg kasvatas efektiivsust

Uuenenud saate “Tööelu” kuuenda saate külaliseks oli Elisa personalijuht Kaija Teemägi, kes tõstis pisut loori sellelt, kuidas Eesti ühe suurima mobiilioperaatori köögipool välja paistab. Lisaks sellele räägiti saatejuht Martin Hansoniga sellest, kuidas läks käima Elisas juurutatud paindliku tööaja ja töökoha projekt.

“Meil nüüd juba ehk viis aastat töös olev paindliku tööaja ja paindliku töökoha projekt on tõstnud nii töötajate efektiivsust, ettevõtte kasumlikkust ning parandanud meie töökeskkonda. Tuleb tunnistada, et kui inimene töötab kodust on töötaja palju distsiplineeritum, kiirem ja töötab rohkem,” nendib Teemägi.

Personalijuht lisab, et ka nende inimeste tööle võtmine käib natukene teistel alustel, kui ehk tavaliselt firmades. Nimelt ei otsita Elisa paljudesse ametitesse väga konkreetse oskusega inimesi, vaid inimesi kellel silm särab, kellel on soov õppida ja areneda.

“Ameti saab õppida, hoiakuid ja suhtumist mitte. Olgugi, et esimese pilgu uue ametikoha täitmiseks viskame me oma majas sees olevatele inimestele, siis väljastpoolt otsime enda juurde neid, kes soovivad, midagi ära teha,” lisab Teemägi.

Kuula kuuendat “Tööelu” saadet Elisa personalijuhiga siit: