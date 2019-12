KUULA SAADET | Tööelu #8: ABC Supermarketsis jõuab raske tööga kaugele, kassiirist võib saada juhataja

Eesti ettevõtete personaliteemades seiklev saade “Tööelu” läheb sellel korral poodi, täpsemalt läheme külla ABC Supermarkets’i personalijuht Tiina-Mai Mahlapuule, kes selgitab kuulajatele, kuidas toimib tuntud ja täielikult Eesti kapitaliga üles ehitatud poodidekett.

Paljud ehk ei tea, et salapärase nime ABC Supermarkets taha on koondunud brändid nagu Comarket ja Delice ning, et firma peab Eesti ühte eksklusiivsemat toidupoodi Solarise keskuses.

Saates tuli jutuks nii see, keda firma oma poodidesse igapäevaselt tööle ootab ja otsib, aga ka sellest, et enamasti vaadatakse uute ametikohtade täitmisel ikka firma sees ringi, et leida parim kandidaat.

“Mina ise olen hea näide sellest, kes tuli poodi lihtsalt tööle ning tõusin järjest kõrgmale, kuni selleni, et täna olen firma personalijuht. Meil on võimalik teha karjääri,” mainib Mahlapuu.

Kõik kommentaarid, küsimused ja ettepanekud saates räägitu osas palume saata aadressile tooelu@delfi.ee

Kuula seitsmendat “Tööelu” saadet ABC Supermarkets’i personalijuhiga siit: