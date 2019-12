KUULA SAADET | Tööelu #8: Express Posti lehekandjateks sobivad vaid tõeliselt “erilised” inimesed

Kas teate, millises ametis algab töö kell 3.30 öösel ja on selleks ajaks kui teised inimesed end vooditest püsti ajama hakkavad juba läbi saanud? Tegemist on lehekandjatega, tänu kelle kiiretele jalgadele ja nobedatele sõrmedele saame hommikukohvi kõrvale lugeda värskeid uudiseid.

“Tööelu” podcast’i järjekordses lindistuses on külas Express Posti tegevjuht Katri Laanela, kes selgitab, kes on need erilised inimesed, kes võtavad kätte ja töötavad öösiti, külmas ja kuumas, vihmas ja rahes. Selgub, et nagu paljudel muudelgi aladel on spekter inimestest, kes lehti laiali kannavad väga lai. Küsimegi, kes meie lehti kannavad?

Teiseks saame vastuse sellele küsimusele, miks on nii, et lisaks Eesti riiklikule postifirmale tekkis juba peaaegu veerand sajandit tagasi veel teinegi lehti, arveid ja reklaami laiali kandev firma. Ning kui juba võimalus on vaatame ka selle sisse, millest koosneb ühe keskmise lehekandja tööpäev.

