KUULA | Soome turistid on tagasi. Aga raha jätavad nad siia vähem kui võiks ja meie spaade paketid neid ei rahulda

Näiteks ei kasva turistidest mahajääv rahakogus sama kiiresti kui turistide arv. Mis tähendab, et meil pole piisavalt häid tooteid ja meieni ei jõua alati vajalikul jõukustasemel turiste. Sameli tõi välja, et kui Eestit külastavad soomlased on keskmisest madalama ostujõuga turistid, siis mujale Euroopasse suunduvad soomlased on rahakulutajate kõige teravaimas tipus. Samuti ootaks ta, et Eestisse saabuvad vene turistid võiks natuke rohkem oma rahakotisuud paotada. Vähemasti natukenegi nende Venemaa kodanike poole, kes Lõuna-Prantsusmaal aega veedavad.

Soomlasi ei rahulda Eesti SPAd

Margus Sameli sõnul on Eestil lähiajal plaanis kasvatada riikide arvu, kus aktiivset riigi tutvustamist ette võtta, nii rikkama Euroopa kui Aasia suunal, kuid üks olulisemaid prioriteete on siiski soome turistite arvu stabiilsena hoidmine. Sest soomlasete osakaal meie koguturismis on üle kolmandiku ning väiksemgi langus annab teravalt tunda. Just seepärast käib Sameli ka kord kuus kohtumas Soome reisifirmadega, et peilida välja kõik aspektid, mis soomlastele Eestis ei meeldi.

Üks sellistest murekohtadest on meie SPAde pakutavate pakettide mittevastavus soomlaste ootustele. Näiteks ei ole meie põhjanaabrid rahul, et neile pakutakse ühes päevas mitmeid lühikesi protseduure, mis nad justkui sunnismaistena SPAdesse pikkadeks päevadeks kinni liimivad. Tegelikult tahaks soomlased end tunda palju vabamalt, käia ringi ja näha rohkem ning asendada paarikümneminutilised massaažid palju pikemate protseduuriga. Et siis muul ajal ümbruskonnas rahulikult ringi vaadata.