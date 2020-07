Kuulsused investeerisid taimepiima tootjasse, firma väärtus tõusis kahe miljardi dollarini

Oatly ettevõtte väärtus kasvas 200 miljoni dollarilise rahasüsti järel 2 miljardile dollarile. Kaerapiima tootjale andsid maailma ühe juhtiva investeerimisfondile Blackstone'ile lisaks ka staarinvestorid nagu Oprah Winfrey, Natalie Portman, Jay-Z asutatud firma Roc Nation ja Starbucksi endine juht Howard Schultz.

Tehingu suurus ja firma väärtus näitavad, et taimebaasil toitude populaarsus on tõusmas ning inimesed otsivad ka toitumisel keskkonnasõbralikumaid alternatiive. Näiteks ühe populaarsema taimetoidufirma Beyong Meat Inc. aktsiahind on tõusnud 130 dollarile 25 dollari pealt, millega firma börsile läks, kirjutab Wall Street Journal.

Uuringufirma Nielseni andmete järgi kasvab kaerapiima nõudlus USAs hüppeliselt ja sadades protsentides - kaerapiim olevat tunduvalt parem koostisainena teistes jookides ja söökides ning selle tootmine keskkonnasõbralikum kui näiteks mandli- või mõne muu taimepiima tootmine.