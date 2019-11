Kuulujutt vastab tõele. T1 teeb kolmanda korruse oluliselt ringi. Mis sinna tuleb?

"Oleme juba kaua aega soovinud meelelahutuse osakaalu tõsta. Jutt vastab tõele, et tulemas on täiskasvanute spaa. Me ei saa ehitada suuri basseine olemas-olevasse hoonesse," alustas Remmelkoor. Tema sõnul uuritakse praegu seda, kuidas peaks erinevatele koormustele vastu kandekonstruktsioonid. "Poode oleme juba välja kolinud ja kolime veel," ütles Remmelkoor.

Ta kiidab seda, et keskuses on suurepärast menu kogenud Super Skypark , mis on mõeldud lastele. Nüüd tuuakse majja lisa ka täiskasvanutele.

Teada on, et kauplustel ja toidukohtadel ei lähe T1 keskuses just roosiliselt. On juba mitmeid, kes on lahkunud, kurtes kehva külastatavuse üle. On ka neid, kes on läinud üle raudtee Ülemiste keskusesse. Nüüd proovib T1 päästa kolmanda korruse uue kontseptsiooniga.