Kuulus näitlejapaar tegi otsuse, mis nende lastele kindlasti ei meeldi

Kutcher ütles hiljuti Dax Shepardi podcastis Armchair Expert, et ta ei loo oma lastele usaldusfonde. Ta lisas, et on valmis kuulama laste äriideid, aga ta ei kavatse neid kuidagi eriliselt kohelda. Kutcheri vara väärtus on 200 miljonit dollarit.

„Mu lapsed elavad väga priviligeeritud elu ja nad isegi ei tea seda," ütles ta. Tema idee ei ole muidugi midagi erilist, sest sama on öelnud näiteks Elton John, Simon Cowell, Sting ja Bill Gates. Kõik nad soovivad õpetada oma lastele, et vaeva tuleb näha.

Gatesil on hinge taga 108 miljardit dollarit, millest võiks elada nii tema lapsed, lapselapsed kui veel mõned põlvkonnad. Ta plaanib aga oma kolmele lapsele jätta igaühele 10 miljonit. Gates sai oma idee Warren Buffettilt. Nad mõlemad arvavad, et suure summa mitte jätmine oma lastele on neile endile edasises elus kasulikum.

Buffett on lausa öelnud, et jõukuse edasi pärandamine on vale. Selliseid dünastiaid ei tohiks olla. „Dünastiate rikkus, meritokraatia vaenlane, on tõusuteel. Võimaluste võrdus on aga langustrendis," on ta öelnud.

Arvatakse, et järgmiste dekaadide jooksul annavad vanad noortele generatsioonidele üle 68 triljoni dollari jagu vara. Coldwell Banker kutsub seda „Suureks Varade Ülekandeks". Nende raport ütleb ka, et 2030. aastaks on millenniumi põlvkonnal viis korda enam rikkust kui täna.

Samas on üha rohkem neid jõukaid, kes soovivad anda oma vara heategevuseks, suures osas terviseuuringute jaoks.