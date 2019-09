Kuum arutelu riigikogus: kas PPP projektid ehk averus teedeehituses oleks reeglitest kõrvalehiilimine või mitte?

Saksamaa ja Austria suured ehitusettevõtted lepiksid viie protsendise aastatootlusega, märkis Helme kohtumistest ehitusettevõtjatega.

Ligi lausus, et see tähendab, et suured välisfirmad tulevad siia ehitama.

Soov ehitada on olnud ka varasematel valitsustel, varem on alati rahandusministri inimesed öelnud, et averuse projektide kulud lähevad nagu laenuga finantseerimise kuludena struktuurse eelarvepuudujäägi arvestusse, märkis Jevgeni Ossinovski. See on eelarveline häkkimine, et see pole riigi investeering, vaid erasektori investeering, et hiilida mööda reeglitest,“ märkis Jevgeni Ossinovski. „Siis poleks ju Kreekal ja Itaalial probleemi, kui laenud oleks erasektoris, mitte valitsusel.“

„Kui on väga palju raha käes, siis tehakse väga rumalaid otsuseid, selle vastu ongi eelarvereeglid,“ rääkis Ligi.