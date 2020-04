Kuurortlinnad loodavad tänavu siseturismile

Aprilli lõpp ja mai algus on tavapäraselt tähistanud turismihooaja algust, kuid sel aastal on aga kõik teisiti — näiteks Tallinna vanalinna südames on näha vaid mõnda jalutajat, vahendas ERR-i uudisteportaal saadet “Aktuaalne kaamera. Nädal”.

Kuurortlinnale on koroonakriis topeltvalus: kui linnas turiste pole, saavad löögi peaaegu kõik kohalikud ettevõtted alates toidupoodidest lõpetades juuksurisalongidega. Samas, kui Tallinn on tegus aastaringselt, siis kuurortlinnad peavad suvehooajaga omale talve üleeamiseks rasvakihi koguma.

“Selge on see, et nii hotelli- kui ka spaaäris olnud inimesena ma tean, et see suvi ja see sügis ja talv isegi on sellele sektorile ikkagi täiesti tühi,” selgitas Haapsalu linnapea, Fra Mare spaa üks asutajatest Urmas Sukles.

Pärnu Rannahotellis puhkajatest on tavaliselt 60-70 protsenti välismaalased, kuid nüüd loodab hotelliomanik, et osa käibest kompenseerivad siseturistid, kes välismaale puhkamamineku asemel hakkavad taas rohkem Eestit avastama.

“Me loodame, et sel suvel eestlane reisib rohkem, liigub rohkem, ta on kaks kuud vangistuses olnud. /…/ Me oleme täna optimistlikud, et saame suvel palju tööd teha,” ütles Finest Rannahotell OÜ juhatuse liige Toomas Sildmäe.

Optimistlik on ka Narva-Jõesuus asuva spaahotelli juht Filipp Dolžkov, kes loodab, et külastjate arvu langus on umbes 20-30 protsenti. Praegu spaa ei tööta ja hotell on tühi, kuid 200 töötajast kedagi veel koondatud pole.

