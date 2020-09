Kuus äriideed võistlevad võidu nimel: õnnelike ruumide loomine, kinnisvaraarenduse kasumi maksimeerimine ja palju muud

„Ettevõtted osalesid kasvuprogrammis digitaalselt, kuna kokkusaamisi takistas Covid-19, mis ka näitas, kui oluline on omada digitaalset ärimudelit, sest nii sai alustatud arenguprogrammi siiski läbida. Ootan põnevusega konkreetseid näiteid väike- ja keskettevõtete (VKE-de) digitaliseerimisest. Tänavusse kasvuprogrammi kaasasime ettevõtete juurde ka tudengid, eesmärgiga saada innovaatilisi lahendusi noortelt, kes on tehnoloogia arengutrendidega hästi kursis ja need kiiresti omaks võtnud. Sellest tulenevalt alustasime ametlikku koostööd Tartu Ülikooli talendiprogrammiga, mis annab noortele võimaluse saada senisest mitmekesisemat ettevõtlusalast lisaharidust enda õpingutele," ütles SEB Eesti innovatsioonikeskuse juht Anette Ustal.

SEB Kasvuprogramm on ettevõtetele tasuta, kuid sellel aastal kutsus SEB osalejaid panustama järgmiste põlvkondade ettevõtjate arendamisse. „Finaali lõppedes anname üle 6. ja 7. lennu poolt kogutud toetuse Junior Achievement'ile, mis koondsummas ületab 10 000 eurot. Toetust kasutatakse algklasside õpilasfirma programmi väljatöötamiseks," lisas Ustal.

Viimases kahes lennus jõudsid finaali ja lennu võitja tiitlile hakkavad kandideerima järgmised ettevõtted:

SEB Kasvuprogrammi 6. lend, 2019 sügis

• SV Trading OÜ - Eesmärk on viia kokku sisekujundajad lõppklientidega ning pakkuda ligipääsu suurimale disainimaailma tootevalikule ja digitaalsele sisustusteenusele, mis annab võimaluse luua õnnelikke ruume.

• Timbeco Woodhouse OÜ - Teenus kinnisvaraettevõtetele, mis aitab mõõta kuhu ja kuidas on mõistlik arendada, et teenida maksimaalset kasumit.

• Thinnect OÜ - Digitaalne külmahela jälgimissüsteem, et saada teavet transporditava kauba seisukorrast terve tarneahela vältel.

SEB Kasvuprogrammi 7. lend, 2020 kevad

• BredenKids OÜ - Breden experience - Digitaalse müügi- ja turundusprogrammi loomine.

• Astro Baltics OÜ - Mobiilne tankla makselahendus, et vähendada tanklatega seotud hooldus- ja uuenduskulusid.

• Steelmonitor (Programmist tekkinud spin-off ettevõte AVEN metallitööstusest) - Maailma juhtiv platvorm kasutamata standardiseerimata metalli müümiseks, et vähendada laos hoiustamisega seotud kulutusi ning suurendada jääkide kasutuselevõttu.