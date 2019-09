Kuus asja, mida iga alustav ettevõtja peab teadma

Ettevõtte esimesed eluaastad on märgilise tähtsusega – sellest võib saada alguse sinu edulugu või hoopiski valusaim õppetund.

Selleks, et kindlustada endale koht esireas, vaata üle mõningad nõuanded, mis tulevad kasuks nii alustavale kui ka juba tegutsevale ettevõtjale.

1. Ole julge. Usu endasse ja tegutse julgelt, ära kahtle oma võimetes. Kuigi sind võivad tabada mõningad ebaõnnestumised, siis kogemusest õppides jääd ikkagi võitjaks.

2. Ole avatud. Pane kirja kõik ideed, mis pähe tulevad. Seejärel kaalu hoolikalt plusse ja miinuseid. Võib-olla on mõni idee ettevõtte praeguses etapis veel liiga suur, kuid sellest võib hiljem kooruda miskit põnevat.

3. Ära puhka loorberitel. Kui esimesed tulemused on käes, ära jää loorberitele puhkama. Ettevõtlus on pidev töö ning selle eesmärk peaks olema areng ja edasiliikumine. Ole järjepidev ja vii alustatu lõpuni.

4. Vali hoolikalt töötajaid. 1,3-miljonilisest Eesti elanikkonnast võib leida samasuguse mõtlemisega inimesi, kes fännavad sinu ideid, usuvad sinu ettevõtte edusse ja on nõus reaalselt panustama. Need, kes otsivad stabiilsust ega ole nõus täiendavaid liigutusi tegema, on kivid sinu seljakotis ega loo ettevõttele väärtust.

5. Ole valmis muudatusteks. Kliendibaasi kasvades tasub järjepidevalt analüüsida, mida kliendid vajavad, ja mõelda sellele, kuidas saavutada veelgi kõrgem kliendilojaalsus. Mõnikord võib see tähendada olulisi muudatusi, kuid just nende abiga on võimalik ettevõttel kasvada ja areneda.

6. Kulud kontrolli alla. Uue ettevõtte käivitamise hetkel võib tekkida tunne, et rahalisi vahendeid jätkub ja uus firma hakkab kohe tulu tooma. Selline mõtlemine on aga petlik. Koosta korralik äriplaan, arvuta välja iga arenguetapi kulud ja kasum ning tee endale selgeks kõik mõeldavad riskid. Mõtle, kas on võimalik, et maksad millegi eest üle. Eestis on täna valdkondi, kus sarnase kvaliteediga teenusel võib olla rohkem kui kahekordne hinnavahe.

Alustada võid kas või mobiili- ja internetikuludest. Kas tead, kui palju igakuiselt ärikõnede, mobiilse ja kontoriinterneti eest maksad? Tutvu erinevate võimalustega ning vali enda vajadustele sobivaim, sest ka sarnase sisuga pakettide hinnatase võib olla erinev. Kuna mobiilioperaatorite levi ja teenuse kvaliteet on sarnane, siis on paketi valikul üha olulisem, mida see tegelikult võimaldab ehk kui vähe on sellel erinevaid piiranguid ja kas hind on adekvaatne.

Toome ühe näite: kui sinu ettevõtte jaoks on oluline piiramatu suhtlus nii klientide kui partneritega, võib sobida mõni allolevatest lahendustest.

Ettevõtte loomine nullist on raske töö. Kui kõik ettevõtjad oleksid teadnud, mis neid oma ettevõtte rajamisel ees ootab, oleksid ilmselt päris paljud algusest peale sellest mõttest üldse loobunud. Aga vaatamata kõigile raskustele ei ole vaja karta. Ettevõtjana tegutsemine on põnev – see on väljakutse, mille kaudu areneda isikuna ning muutuda iga päev paremaks, tugevamaks ja iseseisvamaks.