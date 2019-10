Kuus kohta, kus pidada meeldejääv firmapidu

Jõulud ja uus aasta lähenevad hoogsalt. Kindlasti on paras aeg hakata mõtlema, kus korraldada koos kollektiiviga üks meeldejääv jõulu- või uusaastapidu. Toome välja kuus kohta, mis võiksid firmapidudeks hästi sobida.

Paunküla Heaolukeskus – talvevõlumaa vee ja metsa piiril!

Tallinnast vaid 45-minutilise autosõidu kaugusel Kesk-Eestis ootab sind maalilise Paunküla veehoidla ääres Paunküla Heaolukeskus. Eheda loodusega ümbritsetud seminari- ja puhkekompleks on suurepärane koht, kus korraldada suuremaid seminare ja koolitusi, firmaüritusi ning suve- ja talvepäevi ning jõulupidusid. Just ümbritsev lumine mets loob igaühes selle maagilise, ammuigatsetud jõulutunde.

Peamaja avar saal mahutab kuni 100 pidulist ning ruumi jääb ka tantsuks ja meelelahutuseks. Talveperioodiks oleme välja töötanud erinevad jõulupeo ja talvepäevade paketid, mis sisaldavad vastavalt kliendi soovile ATV-matka ja teisi aktiivseid tegevusi, õhtu juhtimist, saunaõhtut koos auru-, leili- ja tünnisaunaga, rikkalikku jõululauda ning majutust. Läheneme igale kliendile individuaalselt ning oleme alati valmis aitama peo organiseerimise, programmi koostamise ja läbiviimisega. Meie juures on kõik võimalused, et saaksid korraldada oma kollektiivile meeldejääva jõulupeo või talvepäeva ja seda ilmast hoolimata!

Miks pidada firma jõulupidu just Paunküla Heaolukeskuses? Meie puhkekeskuse teevad eriliseks asukoht, kohalike kokkade valmistatud tõeliselt maitsev söök ja lai valik aastaringseid tegevusi, nagu ATV-matk, paintball, discgolf’i koolitus ja seltskonnamängud. Sealjuures pakume täislahendust, mis hõlmab ruumide renti, majutust, toitlustust ning programmi koostamist ja läbiviimist, et klient ei peaks kasutama erinevaid teenusepakkujaid ning meie juures ürituse korraldamine oleks võimalikult lihtne ja mugav. Räägi meile oma ideest ja viime selle ellu! Ainult et tee seda ruttu, sest paremad kuupäevad lähevad kiirelt kaubaks!

Telefon: +372 5830 6096

E-posti aadress: info@paunkula.ee

Koduleht: paunkula.ee

Facebook: facebook.com/PaunkulaHeaolukeskus/

Villa Pillapalu – luksuslikud puhkemajad rabade keskel!

Villa Pillapalu sobib samuti neile, kes eelistavad linnast välja saada, kuid ei taha kaugele sõita. Metsade ja rabade vahel asuv puhkekoht on vaid 50 km kaugusel Tallinna kesklinnast.

Väiksematele seltskondadele on värskelt valminud kaks maja: ruumikas kümnekohaline villa ning Skandinaavia stiilis kaheksakohaline palkmaja.

Vaiksel metsaalal paiknev villa on 220 ruutmeetri suurune luksuslik nelja magamistoaga puhkemaja, mis sobib ööbimiseks kuni kümnele inimesele. Majas on täielikult sisustatud köök, kamina ja teleriga varustatud elutuba, Soome saun, kolm tualettruumi, kaks dušši, pesumasin ja kuivati ning suur puhkeruum. Väljas on suur aed koos kümblustünni ja 50-ruutmeetrise terrassiga.

Teine valik, avar ja valgusküllane Skandinaavia stiilis palkmaja, on 120 ruutmeetri suurune puhkemaja, mis sobib ööbimiseks kuni kaheksale inimesele. Siseruumides on olemas kõik vajalik kvaliteetseks firmaürituseks: täisvarustuses köök, teleriga elutuba, puhketuba, Soome saun, tualett, kaks dušši, pesumasin ning kuivati. Väljast leiate kümblustünni, suure aia ning 100-ruutmeerise terrassi, mis on varustatud katusega, et nautida Eesti loodust iga ilmaga.

Telefon: +372 506 3368

E-posti aadress: villa@villapillapalu.ee

Koduleht: villapillapalu.ee

Facebook: facebook.com/villapillapalu/

Hestia Hotel Laulasmaa Spa – meeldejääv firmapidu looduskaunis kohas!

Hestia Hotel Laulasmaa Spa on suurepärane koht, kus korraldada ettevõtte väljasõit või seminar, vahva firmapidu või pidulik vastuvõtt. Spaa asub looduskaunis kohas, linnakärast eemal, kuid ainult 30-minutilise autosõidu kaugusel Tallinnast. Laulasmaa Spa konverentsikeskus koosneb üheksast eri suurusega konverentsiruumist ja -saalist. Suuremat sorti pidude pidamiseks on parim valik 120 külalist mahutav hubane peosaal. Saali teisaldatavad seinad annavad võimaluse laiendada pidu lounge’i ning pakkuda seeläbi peoruumi kuni 200 külalisele. Pidulistele pakutakse erinevaid à la carte ja bufeestiilis menüüsid, kus on aukohal kodumaine kvaliteetne tooraine.

Peale selle on võimalus pidada unustamatu pidu hotelli 84-kohalises à la carte restoranis Wicca, mis on valitud Eesti parimate restoranide sekka juba kuuel järjestikusel aastal. Restorani road on valmistatud peakokk Angelica Udekülli jäägitu tähelepanu all eelkõige kodumaistest värsketest saadustest. Lubame, et Wicca restoranis viibimine kujuneb tõeliseks maitseelamuseks, mida soovite uuesti kogeda.

Hotellis pakutakse täiuslikku lõõgastust ka kehale. Vee- ja saunakeskuses on kokku kuus hubast sauna ning kuus basseini.

Hestia Hotel Laulasmaa Spa professionaalne meeskond hoolitseb selle eest, et saaksite oma pidu tõeliselt nautida.

Telefon: +372 687 0888

E-posti aadress: booking.laulasmaa@hestiahotels.com

Koduleht: hestiahotels.com/laulasmaa

Facebook: facebook.com/LaulasmaaSpa/

Hestia Hotel Europa – parim koht firmapeoks otse linna südames!

Hestia Hotel Europa on parim valik, kui on soov tähistada jõulupidu otse Tallinna südames. Suurepärane asukoht koos soodsa parkimisvõimalusega. Korralda meeldejääv pidu lummava vaatega 150-kohalises peosaalis või hubases 200-kohalises restoranis Olive. Restoranist avaneb imeilus vaade merele ja Tallinna vanalinnale ning selle võimalusterohke interjöör loob suurepärased tingimused eri tüüpi ürituste korraldamiseks.

Iga sündmus on eriline – selleks pakume rikkalikku ja maitsvat menüüd just vastavalt kliendi eelarvele ja maitsele.



Üritustele pakume ka majutust oma 185 numbritoas koos rikkaliku hommikusöögiga.

Peale peosaali asub hotellis üheksa konverentsisaali, mis sobivad ka väiksemate seltskondade peoruumideks, samuti erinevate seminaride, koolituste ja koosviibimiste pidamiseks. Kokku võimaldab avarate ruumide ning kaunite vaadetega konverentsikeskus korraldada üritusi kuni 700 inimesele.

Pea sel aastal oma ettevõtte jõulupidu just Hestia Hotel Europas. Hotelli professionaalne personal on sinu jõulupeo korraldamiseks valmis.

Tule võimalustega tutvuma ning usalda oma pidu Hestia Hotel Europa hoolde!

Telefon: +372 669 9788

E-posti aadress: eha.kaasik@hestiahotels.com

Koduleht: hestiahotels.com/europa

Facebook: facebook.com/HestiaHotelEuropa/

Saka mõis – pankranniku pärl!

Saka mõis sobib oma erilise asukoha, privaatsuse ja rohkete võimalustega ideaalselt nii puhkuseks, tööalasteks väljasõitudeks kui ka kuni 100 osalejaga pidulikeks sündmusteks. Täielikult taastatud mõisakompleksis kohtuvad kultuuri- ja looduspärand: varemetest kerkinud neorenessanslik härrastemaja ja Eesti rahvussümboliks valitud pankrannik. Härrastemaja juurde kuulub ka privaatse spaa ja väikse basseiniga hotell, kus on 33 tuba.

Olenevalt firmapeo külaliste arvust on võimalik valida kolme eraldi maja vahel: härrastemaja, meretorn ja hotell. Broneerida saab erinevaid saale.

Ballisaal mahutab 6–7 ümmargust kümnekohalist lauda. Kontsertide ja konverentside kõrval on saal mõeldud nii pidulike sündmuste, vastuvõttude kui ka pulmade jaoks. Ballisaali rendihinnas sisaldub ka kõrval asuva salongi kasutamine. Antiikmööbliga sisustatud salongi on võimalik ka eraldi broneerida ning sinna mahub näiteks kümneliikmeline seltskond einestama.

Väiksemale seltskonnale, 10–15 inimesele sobib antiikmööbliga kaminasaal, kus saab korraldada intiimse õhtusöögi ning võimalusel on seal ruumi ka muusikule. Et mugavalt kohvi ja konjakit nautida, on saalis piisavalt pehmeid diivaneid ja tugitoole.

Šoti saal on kuningliku ümarlauaga ruum, kuhu mahub istuma 18 inimest. Toolid on kõrge seljatoe ja kaunite ornamentidega. Šoti saal sobib hästi esinduslike ürituste või ametlike õhtusöökide jaoks.

Kõikidesse saalidess on võimalik tellida à la carte menüü, mille puhul lisandub hinnakirjale 20%.

Telefon: + 372 336 4906

E-posti aadress: salle@saka.ee

Koduleht: saka.ee

Facebook: facebook.com/sakamois

Tallinn Viimsi Spa – ära pidutse kuivalt!

Firmapidu ilma basseinita on lihtsalt kuiv koosolek!

SPA18+ on ainult täiskasvanutele mõeldud saunakeskus, mis on suurepärane koht, kus töökaaslastega üks meeleolukas firmapidu maha pidada. Soovi korral pannakse kokku ka personaalne peopakett, mis vastab just teie ootustele-vajadustele.

Firmapeo pakett sisaldab järgmist

SPA18+ saunakeskuse külastus (4 tundi)

Privaatse puhkeruumi kasutus (4 tundi)

Tervitusjook

Hommikumantli ja saunalina kasutus

Lõõgastusalad värskendavate jookide ja puuviljade valikuga

Põnevad saunarituaalid saunameistri juhendamisel

(Privaatse saunarituaali võimalus lisatasu eest)

Viimsi Spa saunakeskuse külastus (7 sauna, spaabasseinid, sportujula)

Võimalik tellida eraldi kohvipausid ja toitlustamine

Parkimine

Peale selle kehtib alates 15 inimesest ka eripakkumine: 17- või 80-kohaline seminariruum või kinosaal kaheks tunniks TASUTA!

Telefon: +372 606 1199

E-posti aadress: konverents@spatallinn.ee

Koduleht: spatallinn.ee

Facebook: facebook.com/viimsispa/