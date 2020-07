Kuus soovitust, mida teha ja mida mitte teha rasketel aegadel raha kokkuhoidmiseks

„Iga kord, kui sa paned raha säästmiseks kõrvale, hoolitsed sa enda eest tulevikus,” ütleb San Franciscos tegutseva Sage Financial Solutions asutaja ja tegevjuht Saundra David, vahendab MarketWatch. Davidi asutatud organisatsiooni eesmärgiks on tõsta kõikidesse ühiskonnagruppidesse kuuluvate inimeste finantsteadlikkust ja rahatarkust.

Hoolimata sellest, kas sel aastal maailma tabanud koroonapandeemial on olnud mõju sinu sissetulekutele või mitte, võib järgmistest soovitustest sul oma rahaasjade targemaks juhtimiseks ikkagi oluliselt kasu olla.

1. soovitus: alanda oma igakuiseid kulutusi; kui vaja, vaata ka oma püsimaksed üle

Kõige lihtsam nõuanne oma kulude kontrollide alla saamiseks puudutab mittevajalikke kulutusi ja nende ülevaatamist. Arvestades, et koroonapandeemiast põhjustatud kriis ei ole veel kaugeltki mitte läbi, tasub sul ka oma kulutused üle vaadata ja hinnata, mis on tõesti vajalikud, mis mittevajalikud.

Alustada tasub oma kulutuste ülevaatamist peamistest majapidamisega seotud kuludest – olgu see siis üür, kodulaenu makse, kommunaalmaksed ja toidule tehtavad kulutused. Kusjuures ka nendesse maksetesse tasub mitte-ortodokselt suhtuda. Näiteks saad uurida, kas su korteriomanik on nõus üürihinda alandama, pank maksepuhkust andma.

„Ära lase pangal otsustada, kui suur on sinu kodulaenu makse,” ütleb Davis. „Pane ise oma eelarve paika,” lisab ta. See võib tähendada ka kodulaenu makse alandamist või tõesti ka maksepuhkuse võtmist teatud perioodiks.

2. soovitus: vaata üle oma säästmise eesmärgid

Üldiselt on soovituslik omada mingit tagavarafondi, mida kriisihetkedel kasutada saab. Tavaliselt on soovitatud hoida kolme kuni kuue kuu sissetulek tagavaraks. Kriisi ajal muidugi tasub see eesmärk üle vaadata. „Kui su sissetulek muutub, siis loomulikult ei saa sa enam säästa selle summa ulatuses, mis varem,” tõdeb finantsplaneerija LaKhaun McKinley, kellele kuulub Texases tegutsev finantsnõustamise ettevõte MNM Vested.

Ka tasub üle vaadata, kuidas sa oled harjunud raha kõrvale panema. Näiteks, kui sul on tehtud püsikorraldus, siis tasub üle vaadata ülekantava summa suurus. Kui see käib sulle praegu üle jõu, vähenda seda. Või kui olukord on tõesti nii kriitiline, siis peata mõneks ajaks üldse säästufondi püsikorraldus ning tee makseid sinna makseid siis, kui see on sul võimalik. „Raha säästmise juures on sellest summast, mis sa kõrvale paned, olulisem säästmise harjumus,” rõhutab Davis.