Kuusemüüja räägib, kui pika garantii ta jõulupuudele kaasa annab

„Puudele anname alati garantii ka kaasa – viieks päevaks –, et kui mingid okkad pudenevad, siis tulge julgelt tagasi ja vahetame ringi,” rääkis Tallinas ja selle lähiümbruses 15 platsil Kuivaleski kuusetalu kuuski müüva Rescoval OÜ omanik Reijo Metsaoja.

„Igal aastal me mõne puu ka [välja] vahetame,” lisas ta. Ettevõtja sõnul mõjub garantiilubadus ostjatele psühholoogiliselt väga hästi. „Emotsionaalselt on ju tore, kui on lubatud kuusk tagasi tuua,” märkis Metsaoja.

Kuusemüüja sõnul eristuvad tema heale sõbrale Peeter Rivisele kuuluva Kuivaleski talu kuused väga selgelt teistest ehk neil on oma käekiri. „Sellepärast on meil ehk lihtsam neid müüa kui konkurentidel,” ütles ta, kuna nende kuuskede kasvatamisega nähakse palju vaeva.

Sel aastal on jõulupuude müük natuke kehvemini läinud kui eelmisel aastal, kuna lund pole tänaseni maha tulnud. Erinevate kuusemüüjate hinnangul võib selleaastane käive jääda 10-20% eelmisest aastast väiksemaks.