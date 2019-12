Kuusemüüjad avaldavad, kuidas on jõulupuude müük sel aastal läinud ja mis saab nendest kuuskedest, mida maha ei müüda

Just kehvade ilmaolude tõttu võib sel aastal Rescoval OÜ kuusemüügi käive jääda 20% võrra eelmisele aastale alla. „Eelmisel ajal oli meil samal ajal täna juba kuused otsas ja panime otsast platse kokku. Täna me veel müüme ja homme ka veel suuremal osal platsidel müüme,” ütles Metsaoja. Tema sõnul on olnud ka aastaid, kus nad on saanud juba 22. detsembril kõik platsid kokku pakkida.

Lumeta talve negatiivset mõju kuusemüügile kinnitab ka Artiston OÜ juht Tarmo Vahter. „Pean möönma, et seoses sellega, meil on jõulud sarnased jaanipäevaga, on mõned kunded ilmselt tulemata jäänud ja ilmselt mõned puud jäävad seetõttu rohkem meile kätte,” rääkis ta. Samas märkis ta, et iseenesest midagi hullu ei ole ja seda hirmu, et pooled puud neile kätte jääks, ka ei ole.

„Muidugi, me müüme 31-ni – ja igal aastal me oleme müünud Tallinnas 31. detsembrini –, siis meil ongi puid 31-ni ja natuke jääb järgi, ” lisas Vahter. Erinevalt Rescovalist, kes tegutsebki ainult Tallinnas ja selle lähiümbruses, müüb Artiston üle-eestiliselt. Kokku on ettevõttel umbes 40-50 müügiplatsi, neist kolmandik on pealinnas.

„Kui ma võrdlen neid kohtasid, kus me oleme ajalooliselt müünud ja kus me müüme ka sel aastal, siis ta ei ole väga suur tagasilöök. Ma arvan, et me räägime võib-olla 5%, mõnes kohas võib-olla 10% [käibelangusest],” sõnas Vahter. Peamiselt arvab ta, et kuuse jätavad sel aastal ostamata need inimesed, kelle jaoks see on tavaliselt emotsiooniost – tore on, kui ta olemas on, aga midagi ei juhtu, kui ka ei ole.

Ehituspoodide keti Bauhof aia kategooria juhi Andres Õunmaa sõnul on aga neil sel aastal kuuskede müük läinud hästi. „Oleme tänaseks müünud ligi 6000 jõulupuud, kusjuures kolmandiku sellest moodustavad harilikud kuused,” rääkis ta. Ülejäänud 2/3 moodustavad nulud, kuna neil püsivad tavapärase kuusega võrreldes okkad kauem küljes.

Ühtlasi tõi Õunmaa välja, et aastate võrdluses näevad nad sel aastal keskmiselt 10% müügikasvu kunstkuuskede osas. „Kui varasematel aastatel oli eluspuude osakaal kogumüükidest kõrgem olnud, siis tänaseks jagunevad müügimahud juba üsna võrdselt,” märkis ta. Ka tuleb arvestada, et Bauhofi kuused on täna turul kõige odavamad, veel eelmisel nädalal tegid nad suure sooduskampaania.

Lähevad elevantidele toiduks või matusepärgadesse

Need kuused, mis aga kuusemüüjatele kätte jäävad, lähevad valdavalt Tallinna Loomaeda. „Suuri jääke meile pärast pühi kätte jääda ei tohiks,” lausus Bauhofi aia kategooria juht. „Varasemalt oleme kättejäänud kuused andnud aga näiteks loomaaiale,” sõnas ta. Lõpliku realiseerimise otsuse teeb aga Bauhof tavaliselt alles jaanuaris, kui ka vene sihtgrupi pühad on läbi saanud.