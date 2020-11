Kuuseralli käib täie hooga! Kuusekasvatajatel on jõudnud kätte aasta kõige kiirem aeg

TV3 RUS 1

Kuivaleski kuusetalu ja Peeter Rivis Foto: Sven Arbet

Kuigi koroonapandeemia on avaldanud mõju paljudele sektoritele, ei ole see veel andnud lööki jõulukuuse müüjatele, kellel on praegu alanud kiire aeg, mis kestab järgmised kolm nädalat, vahendab TV uudistesaade "Seitsmesed".