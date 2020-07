Kuuülevaade: korterite hinnalangust tunda ei ole

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul hakkab statistikas vähenema enne koroonat sõlmitud lepingute mõju. "Tehinguarvud on küll aastatagusest 30 protsenti madalamad, kuid maiga võrreldes on aktiivsust märksa rohkem tunda. Inimesed julgevad toast välja tulla ja paljudel on ikkagi vaja paratamatult elupinda vahetada või uuendada," ütles Vahter.

"Tehingunäitajate taastumine võtab veel aega, aga suurt hinnalangust pole tunda praegu ega ette näha ka lähitulevikus. Ülehinnatud kaubast on õhk välja läinud, näiteks osadest üüridest. Mingi kauplemisruum on alati, aga praegu mitte väga suur, näiteks uue korteri puhul panipaiga või köögi jagu," lisas Vahter.

Juunis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 826 ostu-müügitehingut, mis on kakskümmend protsenti enam kui mais. Juunis müüdi Tallinnas 631 korterit, mis on üheksateist protsenti rohkem kui mais. Tallinna korteri keskmine ruutmeeter maksis juunis 0,4 protsenti rohkem kui mais ehk 2134 eurot. Pealinna soodsaim korter müüdi 5000 ning kalleim 672 000 euro eest.

Juunis müüdi Tallinnas 26 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on kaheksa võrra rohkem kui varasemal kuul. Soodsaim elamu müüdi 6000 ning kalleim 567 000 euroga.

Möödunud kuul müüdi üheksa elamumaa krunti, mis on maiga võrreldes nelja võrra enam. Odavaim krunt maksis 12 470 eurot ja kalleim 295 000 eurot.