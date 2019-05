La Muu aktsiad läksid nagu soojad saiad. Rasmus Rask tunnistab: oleme oimetud

La Muu asutaja Rasmus Rask tänab investoreid usalduse eest. “Kui päris aus olla, siis oleme oimetud. Päris nii suurt huvi me ikkagi ei oodanud. See on ainult positiivne ning näitab, et meie 2012. aasta jõulukuul alanud jäätisetegu on jõudnud inimeste südameteni. Ja selle eest oleme nii mina kui kogu La Muu tiim südamest tänulikud. Kaalume hetkel võimalust, et kas oleks põhjust kaasata rohkem kui esialgu kavatsetud, kuid hetkel on see veel selgelt kaalumisfaasis. Kui sellise otsuseni jõuame, anname sellest koheselt teada,” rääkis ta.

Rask seostab investorite ootamatult suurt huvi kolme põhjusega. “Ilmselt tundub turuväärtus jaeinvestoritele adekvaatne. Teiseks võib investorite tavapärasest suurem aktiivsus tuleneda sellest, et oleme võrdlemisi tuntud jaebränd. Ja kolmandaks võib mängida rolli see, et kõik 100€ panustavad investorid saavad eluaegse 20%-lise soodustuse La Muu Telliskivi jäätisekohvikus. Jäätisesõpradele on see lihtne matemaatika,” rääkis ta.

Kui esialgu oli La Muu kapitali kaasamise kampaania planeeritud 40 päevale, siis nüüd lühendab ettevõte kampaaniaperioodi 14 päevale või kuniks jagub ruumi väikeinvestoritele. “Funderbeami tingimustes oleme öelnud, et eelistame väikeinvestoreid. See tähendab, et ülemärkimise korral on garanteeritud osalused investoritele, kes on märkinud 100-500 euro suurust huvi. Suurema summa märkinud investorite puhul kehtib pro rata põhimõte – 500 euro piiri ületava summa saavad kõik investeerida proportsionaalselt võrdselt,” rääkis Rask.