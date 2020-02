La Muu omandas Soome jäätisetootja

La Muu on tasapisi Soome turule sisenemise võimalusi kaalunud paar aastat. “Kalamaja kandis La Muud juba teatakse, aga eks meil see maailmavallutuse mõte ole ka üha tugevamalt rinnus helisema hakanud. Soome on meile lähedal ja Soomet me teame. Me teame, et sarnaselt Eestile süüakse Soomes palju jäätist. Samas teame, et sealsed tarbijad on väga teadlikud ja nõudlikud ning sarnaselt Eesti tarbijale eelistatakse kohalike brändide tooteid. Seetõttu otsisime võimalusi teha koostööd mõne kohaliku jäätisetootjaga. Meil on hea meel, et sellest kasvas välja ühinemine Suomen Jäätelöga, kes toodab jäätist Soome maatõugu lehma piimast,” ütles La Muu asutaja ja tegevjuht Rasmus Rask.

Ühinemisega on jäätisetootja plaan tutvustada Soome turule nii La Muu tooteid, kui anda hoogu Suomen Jäätelö kasvule. “Meie ettevõtete väärtused kattuvad, aga samas on tooted ja bränd piisavalt erinevad, et teineteist täiendada. Usume, et lisaks Soomele on Suomen Jäätelö brändil ka ekspordipotentsiaal - näiteks on Suomen Jäätelö tooted juba praegu saadaval Jaapani jaeketi MUJI kauplustes üle Euroopa,” lisas Rask.

Suomen Jäätelö tegevjuht Petri Laukontause sõnul on ettevõtete tegevuse La Muu alla liigutamine mõistlik, kuna La Muu omab suuremat kogemust ettevõtte ja brändi ülesehitamisel. „La Muu alustas tegevust mõni aasta enne meid. Inspireeriv on olnud kõrvalt jälgida, kui kiiresti on La Muu kasvanud ja kui pühendunult ta mõtleb oma toodetele. See on hämmastav, mida nad oma väikesel tootmispinnal Telliskivis saavutanud on! Usun, et meie tegevuse ühendamisel tekkiva sünergia pinnalt on meil tulevikuks palju uusi kasvuvõimalusi."