Lääne-Eesti väikeettevõtete majandusoptimism käib muu Eestiga ühte sammu

Lääne-Eesti innovatsioonivalmidus on 51%-ga Eesti keskmise lähedal, kuid teiste seast tõuseb esile Hiiumaa (67%). Pärnumaa ettevõtetest kavatseb 13% muuta ärimudelit, millega maakond on Ida-Virumaa järel (23%) teisel kohal.

Hiiu-, Saare-, Lääne ja Pärnumaa ettevõtetest peab 46% küllaltki oluliseks või väga oluliseks digitaliseerimist ning vaid 23% vastasid, et digitaliseerimine ei ole nende jaoks oluline. Lääne-Eesti VKE-dest pakub 25% klientidele võimalust osta oma tooteid ja teenuseid internetist ning 15% vastasid, et digitaalne müük moodustab rohkem kui 71% nende kogukäibest. 35% vastasid, et digitaalne müük jääb alla 10% kogukäibest.

2018. aastal oli Balti riikide majanduskasv Euroopa kiireimate seas ning palkade ja sisenõudluse kasv on märgatavalt tõstnud Eesti, Läti ja Leedu VKE-de kindlustunnet käimasolevaks majandusaastaks.

Kõige suuremad optimistid on Eesti VKE-d, kellest tänavu ootab käibekasvu 92%, mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja. Lätis on vastav osakaal 89% ja Leedu 87%, nii et sõltuvalt riigist on käibelangust kartvate VKE-de osakaal vähenenud 10% protsendi juurde.