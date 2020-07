Lääne-Virumaale kavandatakse 35-miljonilist bituumenitehast

N.R Energy soovib bituumeni tootmise tehase koos mahutipargiga rajada Aseri sadamasse kümne hektari suurusele alale. Soodne asukoht võimaldab tehasel kasutada transpordiühendustena maanteed, merd ja raudteed, teatas ettevõte.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler selgitas, et projekt on hetkel varases ettevalmistavas faasis ja ettevõte on teinud kohaliku omavalitsusega esimesed kontaktid oma plaanide tutvustamiseks. „Kohaliku omavalitsuse esmane tagasiside julgustab projektiga edasi minema. Enne kopa maasse löömist tuleb meil läbida minimaalselt 2-aastane planeerimis-, hindamis- ja projekteerimisprotsess, mistõttu võivad esimesed tonnid bituumenit Aseris optimistliku plaani järgi valmida 2025. aastal," lausus Tisler.

Esialgsete arvutuste kohaselt läheb bituumeni töötlemise tehas maksma umbes 35 miljonit eurot, kuid projekti lõplik maksumus täpsustub projekteerimise käigus ning sõltub sisendhindade muutumisest lähiaastatel. Projekti eestvedav rahastaja on N.R. Energy OÜ.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on piirkonda uute töökohtade loomine tervitatav, kuid tehase rajamisele peab eelnema põhjalik planeerimisprotsess, mille käigus hinnatakse muuhulgas projekti keskkonnamõju ning kuulatakse ära kõik asjassepuutuvad huvigrupid. „Täna vallale tutvustatutud plaanide järgi pean projekti realistlikuks ja selle jaoks valitud asukohta sobivaks, kuid täpsemad vastused saame kõigile küsimustele planeerimisprotsessi käigus. Vallavalitsus soovib teha investoritega igakülgset koostööd, et kõik vajalikud tegevused saaks operatiivselt, kuid piisava põhjalikkusega ja kogukonna huvidele vastavalt läbi viidud," märkis Vallbaum.

Ahto Tisler märkis, et N. R. Energy on kavandanud paberil tehase rajamist juba 15 aastat ning uurinud põhjalikult sarnaste tootmisüksuste ja -tehnoloogiate parimaid näiteid Euroopas ja Skandinaaviamaades. „Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud Biturox-tehnoloogial põhinevas tootmisprotsessis kasutame sisendina raskeid naftatooteid, mis jõuavad Aserisse raudteelt või merelt. Valmistoodangu moodustab erineva kasutusotstarbega bituumen ja seda on kavas müüa nii Balti riikidesse teedeehituse tarbeks kui eksportida rahvusvahelistele turgudele. Ülemaailmsed geopoliitilised otsused on mõjutanud meie piirkonnas bituumeni tarnekindlust niivõrd tugevalt, et see muudab Eestis kohapealse naftasaaduste töötlemise otstarbekaks ja teedeehituse jaoks hädavajalikuks," selgitas Tisler.