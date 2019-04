Läänemaa farmid püsivad ukrainlaste toel

Teisipäeval kell 14 seisis 27-aastane Sergei Homeniuk lüpsiroboti ees ja jälgis tähelepanelikult arvutiekraani. Küsimuse peale, kuidas Kirblas meeldib, läks Homeniuki nägu laiale naerule ja ta vastas, et hästi.

Kui hariduselt piima- ja lihatehnoloogist Homeniuk sai Ukrainas piimatööstuses töötades 200-250 eurot kuus, siis Eestis saab ta eestlastega võrdselt palka, teenides 1000 eurot kuus. Kui Kirbla piimafarmis töötab kokku neli ukrainlast, siis Nigula piimafarmis kaks.

Eesti farmides töötavatest ukrainlastest kirjutas ka selle nädala Maaleht. Väljaandes märgiti, et kui suurfarmid üle Eesti on välistööjõudu juba mõnda aega kasutanud, siis nüüd on ka väiksemad talud endale Ukraina töölisi appi võtnud, sest talupidajatel pole Eestist kedagi lauta appi võtta.

Konkreetse näitena oli toodud Aedevahe talu Harjumaal, kes palkas oma 60 lehmaga toimetulekuks Ukrainast sulase. Talu perenaise Ilse Gošovski sõnul polnud see sugugi keeruline. “Kui on teada inimene, kelle Ukrainast tööle kutsud, pole asjaajamine sugugi raske,” rääkis ta. Aedevahe talu sai töötaja tallu tuttava talupidaja abiga, kel juba olid Ukraina töölised.