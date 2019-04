Laenumaakler: panku on meil piisavalt palju, neid peab lihtsalt oskama võrrelda

Pakkumiste võrdlemine nõuab laenusoovijalt hulga energiat - iga krediidiandja uksele tuleb piltlikult öeldes koputada, täita taotlus, esitada hulk vajalikke andmeid ja oodata pakkumist. Seejärel on vaja kõik pakkumised koos lepingu tingimuste, teenustasude ja muude kaasnevate kuludega lahti harutada ja omavahel kõrvutada.

Kui soovime, et finantsteenuste turg Eestis tõepoolest muutuks, peame muutma põhimõtteid, mis eelistavad suuri ja pärsivad väiksemaid turuosalisi. Vaja on luua uus reaalsus, kus enamiku turuosaliste pakkumised on kliendile lihtsasti leitavad, võrreldavad ning hakkavad seeläbi kliendi kasuks tööle. Arvestatav hulk meist juba kasutab näiteks kindlustus- või kinnisvaramaakleri teenuseid, mis näitab, et rahaliste otsuste tegemisel ja erinevate pakkumiste vahel orienteerumiseks vajatakse asjatundja abi. Analoogne teenus vajab juurutamist ka Eesti laenuturul.

Uued pangad konkurentsi ei suurenda

Pangandusse lisab konkurentsi võrreldavus, mitte uute pankade lisandumine, millest on viimasel ajal meedias korduvalt räägitud. Turuosalisi on minu hinnangul täna juba piisavalt palju. Oluline muutus tuleb sisse tuua hoopis kliendiandmete ristkasutuses erinevate laenuandjate vahel, samuti juurutada laiemalt vabapanganduse ideed, kus laenud on seotud lahti arveldamiskohustusest laenuandja juures. Sellest kirjutas nädalapäevad tagasi ka Coop Panga juht Margus Rink, kelle vedamisel pank kõnealusest nõudest esimesena turul ametlikult loobus.

Alustame siis sellest, et pankade ja turuosaliste teenused muutuvad ühtviisi kättesaadavaks nagu kaubad müügilettidel. Sellisel turul kujunevad hinnad avatud konkurentsis ning võimaluse saavad kõik turuosalised, olenemata suurusest, kapitali rahvusest või raha hinnast. Laseme kliendil valida endale panga või krediidiandja pakkumise headuse, mitte pakkuja nime järgi.