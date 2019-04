Laenumaiad eestlased kasvatasid Swedbanki kasumit

Kasvu taga olid peamiselt suuremad laenumahud, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 7 protsendi võrra. Toetatuna tugevast majanduskasvust ja jätkuvast palgatõusust kasvasid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele väljastatud laenumahud. Hoiused kasvasid 9 protsenti.

„Oleme ka kliente juurde saanud, esimeses kvartalis avati ligi 7000 uut kontot eraisikutele ja ettevõtetele,“ ütles Swedbank Eesti juht Robert Kitt.

Panga kogutulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7 protsenti ja puhas intressitulu kasvas 5,5 protsenti, selgus Swedbanki pressiteatest.

Puhas teenustasutulu kasvas 9 protsenti. Kaarditehingutest ja maksete töötlemisest saadud tulud kasvasid tänu klientide suuremale aktiivsusele, samas kui varahaldusega seotud tulud vähenesid.

„Hoolimata veebruaris alanud kõrgest meediatähelepanust seoses minevikus aset leidnud klientide maksetega, mille osas on tekkinud rahapesukahtlus, on jätkunud meie tavapärane töö – anname oma panuse Eesti majanduse arengusse finantseerides ettevõtteid, väljastame laene ja liisinguid, pakume oma klientidele igapäevaseid pangateenuseid. See kajastub ka meie heades tulemustes,” selgitas Kitt.

Kogukulud kasvasid 13 protsendi võrra. Tulemust mõjutasid suurenenud personalikulud ja digilahenduste arendamisega seotud investeeringud. Laenukahjumite reserv vähenes 0,2 miljoni euro võrra.