Laenupuhkuste tähtajad lähenevad. Kas pankurite kardetud sügis jõuab kätte?

Põhjuseks on kevadel seoses eriolukorraga pankade poolt lihtsustatud korras välja antud maksepuhkused. Väikelaenude puhul oli maksepuhkuse kestvuseks kuus kuud ja eluasemelaenudel kuni aasta. Kuus kuud hakkab kätte jõudma. Maksepuhkuste läbi saamise kõrgpunkt peaks tänavu kätte jõudma oktoobrikuus.

Kuna majanduslangus on osutunud prognoositust väiksemaks, majandus toimib ning liikumispiiranguid pole, siis on ka maksepuhkust võtnud kliendid suhteliselt hästi hakkama saanud.

Samas ei saa mööda vaadata näiteks hiljutisest Tallinki koondamisplaani uudisest, mis tõenäoliselt ei jää hüüdjaks hääleks kõrbes. Pangad soovitavad laenudega jänni jäämist kartvatel inimestel võtta varakult pankadega ühendust, et koos leida mingisugune lahendus.

Hirmul olid suured silmad ja kesest suurt ebamäärasust võeti päris palju laenupuhkuseid igaks juhuks.

Osa kliente on ennetähtaegselt maksepuhkused lõpetanud ja hakanud laene teenindama, sest siis jagunevad laenude tagasimaksed pikema aja peale. Osa kliente on aga hädas laenudega ja on juba palunud maksepuhkuste pikendamisi. Pankade esindajate sõnul pole need numbrid suured. Pangati on klientide käitumine üsna erinev.